طيران الإمارات توفر الطلب المسبق للوجبات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات عن اتخاذ أولى الخطوات في مبادرة مبتكرة للطلب المسبق للوجبات، حيث سيتمكن العملاء من اختيار وجباتهم الرئيسية الساخنة على متن الطائرة خلال مدة تتراوح بين 14 يوماً وحتى 24 ساعة قبل انطلاق الرحلة، ما يضمن حصولهم على اختيارهم المفضل للوجبات في كل مرة، بالإضافة إلى المساعدة في الحد من هدر الطعام.

وتطلق طيران الإمارات مبادرة الطلب المسبق للوجبات اعتباراً من 25 يوليو الجاري فصاعداً لركاب درجة الأعمال، على جميع الرحلات بين دبي وكل من لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستيد، ما يضيف مزيداً من المزايا لتجربة العملاء، ويسهم في تحسين إدارة الوقت واستهلاك الوجبات على متن الطائرة. وسوف تضيف طيران الإمارات خيار الطلب المسبق للوجبات إلى المجموعة الحالية من بيانات تتبع تفضيلات العملاء، المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقارير طاقم المقصورة، التي تسهل تخطيط القائمة وتحميل الطعام الأمثل على الطائرة لتقديم تجربة «مطعم في الأجواء» المتميزة لتناول الطعام على متن الطائرة.

وسوف تتيح طيران الإمارات للمسافرين، حتى قبل 14 يوماً من الرحلة، إمكانية تصفح قائمة الوجبات على متن الطائرة على موقع emirates.com أو على تطبيق طيران الإمارات، والاختيار من بين مجموعة من الأطباق المستوحاة من المنطقة والمكونة من منتجات محلية. كما يمكن للمسافرين أيضاً طلب وجبات خاصة مسبقاً حسب الحاجة.

وسوف يستخدم أفراد طاقم الطائرة تطبيقاً خاصاً على أجهزتهم المحمولة لعرض طلبات الوجبات وخدمة الركاب باختيارهم للطبق الساخن. وتخطط طيران الإمارات لتوسيع مبادرة الطلب المسبق للوجبات لتشمل مزيداً من المسارات والدرجات في المستقبل القريب، بينما تدرس ملاحظات ومقترحات العملاء في مرحلة الإطلاق الأولى.

ويُعد ابتكار خدمة الطلب المسبق للوجبات إضافة أخرى إلى وسائل الراحة التي يتمتع بها ركاب طيران الإمارات. فبالإضافة إلى إنجاز إجراءات السفر على الموقع الشبكي وعبر التطبيق، وخيار بطاقات الصعود الرقمية وإدارة مسار الرحلة، يمكن للمسافرين أيضاً الاطلاع على قوائم الوجبات الرقمية مسبقاً، والانضمام إلى سكاي واردز للوصول إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi المجانية على متن الطائرة، وقضاء بعض الوقت في تنظيم قائمة تشغيل الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى المفضلة المتوفرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، ومن ثم مزامنتها على شاشة الفيديو الشخصية لحظة جلوسهم في مقاعدهم على الطائرة. كما تدعو طيران الإمارات المسافرين لتقييم جميع جوانب رحلاتهم في استطلاع رقمي سريع يظهر على الشاشة أمامهم في ختام كل رحلة، ما يوفر ملاحظات ورؤى تضمن تقديم الأفضل لهم دائماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز