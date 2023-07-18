98.3 ألف رحلة دولية مغادرة عبر مطار دبي في النصف الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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شهد مطار دبي الدولي نحو 98.3 ألف رحلة دولية مغادرة في أول ستة أشهر من سنة 2023، محققاً بذلك نمواً بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 التي سجلت 86.9 ألف رحلة، وذلك بحسب تقرير مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات قطاع الطيران.

وأوضحت المؤسسة أن مطار دبي الدولي سجل في شهر يونيو الماضي 16.4 ألف رحلة مغادرة مقارنة بـ15.2 ألف رحلة في يونيو من سنة 2019، أي بنمو قدره 8%، وبنسبة نمو بلغت نحو 50% مقارنة بيونيو من العام الماضي والذي سجل أكثر من 10.9 آلاف رحلة دولية مغادرة.

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