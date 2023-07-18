جمارك دبي: التعامل مع 22.13 مليون حقيبة بالمطارات في النصف الأول

المصدر: دبي – البيان

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عززت جمارك دبي جهودها لتسهيل حركة السفر والسياحة في مطارات دبي، حيث تعاملت المراكز الجمركية في المطارات التابعة لإدارة عمليات المسافرين مع أكثر من 22.139 مليون حقيبة سفر خلال النصف الأول من عام 2023، ما يعكس مدى تقدم الخدمات الجمركية للمسافرين التي تقدمها جمارك دبي، والتي تمكن الدائرة من اختصار الوقت اللازم لعبور المسافرين من المطارات دون تأخير بفضل تطور أجهزة الفحص والتفتيش في المراكز الجمركية التابعة لإدارة عمليات المسافرين، بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء، ليتمكن المفتشون في هذه المراكز من اكتشاف محاولات تهريب المواد الممنوعة بكفاءة عالية عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة، إلى جانب المهارة المتقدمة والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المواد المخدرة بإخفائها في الأحشاء أو إخفائها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم.

وتدعم إدارة عمليات المسافرين حركة السياحة والسفر إلى دبي خلال موسم الإجازات الصيفية الحالي بمواكبة فعاليات «مفاجآت صيف دبي» خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 سبتمبر 2023، حيث يتم استقبال السياح بأجواء احتفالية متنوعة، وتعمل المراكز الجمركية التابعة للإدارة على توفير أفضل مستويات الرعاية والاهتمام لضيوف دبي وزوارها، لإبراز الوجه الجميل للإمارة التي توفر لزائريها أفضل خدمات السياحة العائلية.

و تحرص جمارك دبي من خلال مراكزها الجمركية في مطارات دبي على أن تعطي للسياح منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى المطارات صورة مشرقة عن الإمارة لتمكينهم من الاستمتاع بقضاء إجازاتهم في ربوع دبي ودولة الإمارات عموماً، واستقبالهم بحفاوة في المطارات، ما يعكس روح المحبة والانفتاح التي تعامل بها دبي زوارها من كافة أنحاء العالم.

خدمات

وتشمل الخدمات التي توفرها إدارة عمليات المسافرين العديد من الخدمات النوعية إلى جانب الخدمات المتعلقة بتسهيل حركة السياح والمسافرين، حيث تقدم الإدارة كذلك خدمة الاستدعاءات الرقمية والتحقيق الرقمي لتسهيل إنهاء إجراءات القضايا بين كل من جمارك دبي والنيابات العامة في الدولة عبر قنوات الاتصال التي تتيح حضور جلسات التحقيق و جمع الاستدلال وأخذ إفادة المفتشين إلى النيابة العامة عن بُعد، حيث تُقدم مباشرة من مكتب تحقيق المسافرين عن طريق رابط مشترك مع النيابة العامة لأخذ إفادة المفتشين وهم في مقر عملهم دون الحاجة لذهابهم إلى النيابة العامة.

وتوفر إدارة عمليات المسافرين خدمة مبادرة التصدير المسبق التي تهدف إلى رفع سعادة العملاء من خلال استقطاب التجار والمسافرين الناقلين للبضائع الثمينة عبر توفير هذه الخدمة لإنجاز معاملات إعادة التصدير وتخزين الشحنات بشكل مسبق قبل رحلة المغادرة مع الاستفادة من إيراد رسوم التخزين للمساحات التخزينية في مستودعات الجمارك.

وبلغ عدد المستفيدين حتى الآن 382 مستفيداً من مبادرة التصدير المسبق، حيث إنه يتم تطبيقها كفترة تجريبية.

وهناك أيضا خدمة المناولة الذاتية لتسليم الوثائق الجمركية إلى الشركات على مدار الساعة عن طريق خدمة ذاتية لاستلامها بواسطة الصناديق الذكية QR code، وخلال 6 أشهر بلغ عدد المستفيدين من الخدمة التي تقدم للمتعاملين على مدار 24 ساعة 3601 عميل، كما توفر الإدارة خدمة منظومة الضبط الإلكتروني.

تسهيل الإجراءات

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «تؤدي إدارة عمليات المسافرين وضمن خطة جمارك دبي 2021 - 2026 دوراً رئيسياً في تسهيل الإجراءات الجمركية على المسافرين وتحقيق سعادتهم، واستقبالهم الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة دبي كعاصمة للسياحة والأعمال، ونحن نعمل بصفة مستمرة على انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وحماية المجتمع عبر ضبط المواد المخدرة والممنوعة».

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