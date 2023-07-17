ماذا يحدث في مطار دبي الدولي كل يوم؟

المصدر: دبي - البيان

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رسخ مطار دبي الدولي مكانته في صدارة أفضل مطارات العالم، وبات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الكفاءة التشغيلية وسلاسة حركة المسافرين، على الرغم من التحديات والتعقيدات اللوجيستية المرتبطة بإدارة الأعداد الضخمة من الطائرات والمسافرين، حيث يتعامل المطار يومياً مع نحو 1120 رحلة تنقل 233 ألف مسافر و4444 طناً من الشحنات، وتربط دبي بنحو 234 وجهة في 99 دولة في قارات العالم الست.

وتجسد هذه الأرقام قصة نجاح يومية لمطار دبي الدولي تستند إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أتاحت للمطار تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي، ولعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيسياً للطيران.

فقد نجح مطار دبي الدولي بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في توفير كل عناصر التفوق في إدارة العمليات عبر استخدام أحدث البنى الأساسية والتقنيات وأفضل الكفاءات.

فن إدارة 1120 رحلة يومياً ليس لغزاً محيراً صنعته الصدف، وإنما نتيجة جهود متواصلة تستهدف تحقيق التميز والريادة على الدوام، حيث واصلت مطارات دبي الاستثمار في توسعة منشآتها، وتطوير المرافق والتسهيلات بها، والاستفادة من أفضل التطورات التقنية فيما يختص بتجربة المسافر والعمليات الأرضية ومناولة الأمتعة، وشحن وتفريغ الطائرات وعمليات الشحن وغيرها، بالإضافة إلى الحرص على استقطاب أفضل الكوادر والمتخصصين في هذا القطاع.





لاعب محوري في النهضة الكبرى للإمارة

نجح مطار دبي الدولي في إيجاد منظومة متكاملة في إدارة العمليات تعتمد على أحدث التقنيات والعقول البشرية التي ساهمت في سلاسة الحركة عبر المطار، حيث بلغ وقت انتظار المسافر عند مراقبة الجوازات في بوابات المغادرة أقل من 5 دقائق لـ 96% من المسافرين، بينما وصل متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 3 دقائق لـ 97% من المسافرين، أما بالنسبة لتسليم الأمتعة عند الوصول، فقد تم تسليم 92% من جميع الأمتعة في غضون 30 دقيقة، الأمر الذي يعكس مدى سهولة السفر عبر المطار ما جعله من أكثر المطارات العالمية حصولاً على جوائز السفر وخدمات المسافرين.

ويوفر مطار دبي 526 منصة لإنجاز إجراءات السفر لضمان سرعة وسلاسة حركة المسافرين في المطار، كما يضم أحد أحدث أنظمة مناولة الحقائب والأمتعة في العالم، حيث يبلغ إجمالي أطوال أحزمة مناولة الأمتعة 175 كيلومتراً تنقل عشرات الملايين من الحقائب سنوياً، ويستغرق نقل الحقائب من الطائرة إلى منطقة الاستلام في المتوسط 29 دقيقة فقط. ويحتوي نظام مناولة الأمتعة على 15000 حزام أمتعة يشغلها أكثر من 21000 محرك.

ومن خلال التعاون المشترك بين نحو 1900 موظف ومئات الموظفين الآخرين من الشركاء الاستراتيجيين، و122 بوابة إلكترونية استطاع المطار أن يضع نفسه في صدارة أفضل المطارات في العالم.

وباستخدام أفضل وأحدث الرادارات والبرامج الخاصة بالملاحة الجوية وتوجيه الطائرات يشرف المراقبون الجويون على إدارة حركة الطائرات طبقاً لأرفع معايير السلامة عالمياً.

ويعتبر مراقبو الحركة الجوية التابعون لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، من أكثر المراقبين خبرة وتأهيلاً، حيث يقومون بإدارة حركة الطيران في أكثر مطارات العالم ازدحاماً بكفاءة استثنائية. وتمتلك (دانز) أكبر جهاز محاكاة برج مراقبة في العالم، والذي يستعمل لتدريب الموظفين بتقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة.

وفي ظل هذه النجاحات المتراكمة بات مطار دبي الدولي لاعباً محورياً في النهضة الكبرى للإمارة خلال العقود الأخيرة، ليصبح بذلك بوابة دبي إلى العالم الخارجي، وارتفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار، في الربع الأول من العام الجاري إلى 21.2 مليون مسافر، فيما رفعت مطارات دبي من توقعاتها بنمو أعداد المسافرين عبر المطار مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 83 مليون مسافر.





أرقام عالمية

526 منصة لإنجاز إجراءات السفر

175 كيلومتراً إجمالي أطوال أحزمة مناولة الحقائب والأمتعة

15000 حزام أمتعة يدعمها أكثر من 21000 محرك

5 دقائق وقت الانتظار عند مراقبة الجوازات في بوابات المغادرة لـ 96% من المسافرين

غرافيك: محمد أبوعبيدة

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