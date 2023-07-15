اضطراب متوقع في الحركة بمطار جاتويك جراء إضراب العاملين

المصدر: لندن - رويترز

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ينظم العاملون في مطار جاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، إضراباً لمدة ثمانية أيام في نهاية يوليو ومطلع أغسطس.

وقالت نقابة يونايت العمالية إن نحو 950 موظفاً من بينهم أطقم الضيافة الأرضية وحاملو الأمتعة وموظفو حجز التذاكر، سينظمون إضراباً للاحتجاج على الأجور لمدة أربعة أيام بين 28 يوليو وأول أغسطس ثم لمدة أربعة أيام أخرى بين 4 و8 أغسطس.

وذكرت النقابة في بيان «نظراً لحجم الإضراب، فإن اضطراب أو إرجاء أو إلغاء (رحلات) لا مفر منه في المطار».

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