اتفاقية تعاون بين «ماستركارد» و«نيرفانا للسفر والسياحة»

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت «ماستركارد» اتفاقية تعاون مع «نيرفانا للسفر والسياحة»، يتم بموجبها توفير حلول مدفوعات مبتكرة لعملاء شركة نيرفانا في كل من الإمارات والسعودية ومصر والأردن.

ووفقاً لاتفاقية التعاون، ستعمل ماستركارد على توظيف تقنياتها المبتكرة لتعزيز رقمنة المدفوعات في شركة نيرفانا لكافة المعاملات الاستهلاكية والتجارية، وهو ما من شأنه توفير الراحة والمرونة والأمان للعملاء، سواء كانوا يحجزون رحلات جوية أو فنادق أو غير ذلك من خدمات السفر التي تقدمها نيرفانا، كما يمكن للعملاء من الشركات الاستفادة من حلول إدارة نفقات السفر المتكاملة.

وتضم مجموعة شركات نيرفانا أربعة كيانات مستقلة هي: نيرفانا للسفر والسياحة، ونيرفانا العالمية للسفر، ونيرفانا حول العالم، ونيرفانا تورز والخدمات اللوجستية، وتعد واحدة من أكبر مزودي خدمات السفر عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وتمتلك أكثر من 70 فرعاً حول العالم، وهي وكيل سفر لطيران الإمارات والاتحاد للطيران في الدولة.

يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى أن حركة السفر لعام 2023 لن تقل عن العام الماضي. وكشف تحليل أجراه معهد ماستركارد للاقتصاد، أن معدلات السفر الترفيهي لا تزال عالية.

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