«دناتا» تمثل منتجعات بالس المالديفية في دول مجلس التعاون

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «دناتا»، إحدى أكبر مزودي خدمات الطيران والسفر في العالم، اتفاقية شراكة مع «فنادق ومنتجعات بالس» في جزر المالديف، لترويج وتسويق محفظتها المتنامية من الفنادق والمنتجعات، عبر جزر المالديف الساحرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب هذه الاتفاقية ستصبح «دناتا لخدمات التمثيل» الممثل الحصري للمبيعات والتسويق لشركة «فنادق ومنتجعات بالس» في دول مجلس التعاون الخليجي، وترويج وتسويق فنادقها ومنتجعاتها في جميع أنحاء المنطقة، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السفر إلى جزر المالديف. ووفقاً لإحصاءات وزارة السياحة في جزر المالديف فإن الإمارات جاءت ضمن أهم 10 دول تدفق منها السياح إلى المالديف، خلال الفترة بين يناير ومايو 2023، كما شهدت أعداد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نمواً قوياً أيضاً.

وتمتلك «فنادق ومنتجعات بالس» وتدير 3 منتجعات في جزر المالديف، يقدم كل منها تجربة مميزة وهي: نوتيلوس ونوفا وكانديما. وقال راكي بوروهيت، رئيس خدمات التمثيل في دناتا: «يسعى المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي للتمتع بالطبيعة والخصوصية والراحة، التي توفرها جزر المالديف، وقد تصاعدت جاذبية وشعبية المالديف مع افتتاح المزيد من المنتجعات».

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