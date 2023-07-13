طيران الإمارات تبني شراكات واسعة تغطي 800 مدينة عالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات أن شراكات الناقلة ساعدت على تعزيز اتصال دبي بالعالم، وتوفير روابط مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 800 مدينة، وتعزيز التدفقات السياحية إلى مركزنا ودعم الأعمال والفرص التجارية.

وقال: إن هذه الشراكات دعمت أيضاً حركة السياحة إلى أكثر من 100 دولة، من خلال فتح فرص الاتصال وتوفير رحلات أكثر سلاسة عبر النقاط المخدومة حصرياً من شركائنا.

وأضاف: مع دخول طيران الإمارات المرحلة التالية من النمو، فإن اتفاقيات الشراكة بالرمز والإنترلاين ستلعب دوراً مهماً في نجاحنا المستقبلي وتشكل جزءاً أساسياً في استراتيجيتنا التجارية، ونحن نعمل باستمرار على تطويرها لتوفير خيارات أوسع من الوجهات أمام عملائنا.

وأردف: يواصل أكثر من 50 ألف عميل في المتوسط يومياً سفرهم إلى الوجهات التي يختارونها من خلال رحلات المشاركة بالرمز أو الإنترلاين التي يشغلها العديد من شركاء طيران الإمارات، فقد ساعدت شراكات الناقلة، التي تراكمت على مر السنين على تعزيز نموها، وتمكين الاتصال بسهولة للعملاء، وتعزيز فوائد مشاركة برامج مكافأة الولاء، والاستفادة من الأسواق التي ولّدت تدفقات حركة سفر جديدة.

طيران الإمارات تبني شراكات واسعة تغطي أكثر من 800 مدينة

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