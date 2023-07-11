طيران الإمارات تطلق حملة ترويج عالمية مع «سي إن إن»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة طيران الإمارات حملة إعلانية جديدة، بالتعاون مع شبكة سي إن إن (CNN)، وذلك بهدف تعزيز وصولها إلى جمهور محدد من رواد الأعمال، وعشاق التكنولوجيا، والمستثمرين والخبراء الماليين حول العالم.

ولتحقيق ذلك قامت «سي إن إن انترناشونال كوميرشال» بتطوير حملة شاملة، تستخدم منصاتها المختلفة، لربط علامة شركة طيران الإمارات مع المحتوى المتميز، الذي تقدمه الشبكة الإخبارية العالمية في مجال الأعمال والأسواق، كما ستقدم طيران الإمارات، خلال هذه الحملة الرعاية الحصرية لفقرة تغطي آخر التطورات في مجال المال والأعمال، والتي ستُعرض، خلال أيام الأسبوع، ضمن بعض البرامج الرئيسية على شبكة CNN العالمية.

وسيتم خلال الحملة تقديم فقرة تتناول أخبار المال والأعمال، برعاية طيران الإمارات والتي تعرف بـ«إميرتز بزنس بريفينغ» في غرفة أخبار «سي إن إن» مع ماكس فوستر وبيانكا نوبيلو، إضافة إلى عرضها في برنامج «فيرست مووف» مع جوليا تشاتيرلي، وبرنامج «كونيكت ذا وورلد» مع بيكي أندرسون، وبرنامج «ون وورلد» مع زين آشر.

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