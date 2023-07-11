17 تريليون دولار قيمة قطاع السياحة العالمي بحلول 2027

المصدر: دبي - البيان

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يحقق قطاع السياحة العالمي انتعاشاً بعد التراجع الحاد، الذي شهده عام 2020، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 17 تريليون دولار بحلول عام 2027 مقارنةً بـ 11 تريليون دولار قبل تفشي جائحة كورونا، وتظهر دراسة «بين آند كومباني» بعنوان «السياحة المستدامة: فرصة غير مستغلة لتحقيق النمو الأخضر» إقبالاً متزايداً على السياحة المستدامة بين المسافرين، بغرض الترفيه من مختلف أنحاء العالم، إذ إنهم يختارون الوجهات ومقدمي الخدمات (من شركات طيران وفنادق ومطاعم وشركات سياحية) بناء على سجلات الاستدامة، لو كلفهم ذلك مبالغ إضافية.

من ناحية أخرى تشير الأبحاث إلى شعور بعض المسافرين بأن الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة في قطاع السفر والسياحة تكاد تكون شبه معدومة، ما يشير إلى أن هناك مجالاً كبيراً أمام القطاع للاستجابة وإحداث فرق.

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