دبي وجهة عالمية لاحتفالات المناسبات الخاصة

المصدر: دبي – نهى حوّا

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صُنفت دبي بين 9 وجهات سياحية عالمية للأشخاص الراغبين في الاحتفال بالمناسبات الخاصة المهمة في حياتهم، ورحلات السفاري الصحراوية، كتجربة يُخصص لها وقت في المدينة.

ووفق ما نشرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، جاءت دبي بين الوجهات الموصى بها للأشخاص الراغبين في الاحتفال بيوم ميلادهم كمعلم هام، إلى جانب كل من سنغافورة، وجزيرة نورث ايلاند بنيوزيلندا، وولاية مونتانا بالولايات المتحدة، وبلاد الهند، ومدن فيينا وباريس وبانكوك ومدريد.

ورأى مقال «بلومبيرغ» أن الذين يرغبون في مراكمة تجارب أكثر من الأمور المادية عليهم النظر في السفر إلى واحدة من تلك الوجهات المذهلة للاحتفاء بتلك المناسبة الهامة لهم. وفي حين أن كل يوم ميلاد هو سبب للبهجة والفرح، فإن أيام الميلاد الهامة تتطلب مزيداً من الأبهة والظروف المصاحبة.

وأفاد المقال بأن دبي وجهة مفضلة ولا سيما للأثرياء في الخمسينيات من عمرهم والساعين إلى الذهاب في رحلات خاصة، لكن بغض النظر عن الفئة العمرية، لن يندم الذين يحتفون بتلك المناسبة الخاصة بطريقة رائعة في دبي وتلك الوجهات.

ودعا الموقع الدولي إلى زيارة الإمارات لعدة ليالٍ أو لليلة واحدة على الأقل، والتأكد من تخصيص وقت لرحلات السفاري الصحراوية، مشيراً إلى إحدى رحلات السفاري البيئية الفاخرة الرائدة التي توفرها دبي، والتي تجعل زيارة الموائل الصحراوية في المنطقة خالية من الإجهاد، حيث يمكن استكشاف النظام البيئي للحياة البرية في المحمية بأناقة، برفقة مرشد للاطلاع على النباتات والحيوانات المميزة على طول الطريق، وخوض تجربة لا تضاهى وفريدة من نوعها، تضم عروضاً تعليمية عن الصقارة، ومأكولات إماراتية حصرية في مخيم صحراوي، وركوب الجمال، وعروض موسيقية تفاعلية، وأكثر من ذلك.

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