مطار دبي يحافظ على صدارته عالمياً في السعة المقعدية على الرحلات الدولية

المصدر: بشار باغ - دبي

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وصل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي إلى نحو 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الجاري مقابل 4.63 ملايين مقعد في الشهر السابق وبنسبة نمو بلغت نحو 5.9% ليحتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الأول عالمياً كأكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة.

وقال التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران السعة المقعدية في مطار دبي الدولي أكبر بنسبة 19% مقارنة بالمطار الدولي التالي في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً، وهو مطار لندن هيثرو حيث بلغ عدد المقاعد المجدولة فيه 4.1 مليون مقعد.

أما من حيث إجمالي السعة على الرحلات المحلية والدولية معاً حل مطار دبي الدولي في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول خلال يوليو الجاري، بدوره، سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.5 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث.

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