7 رحلات أسبوعيًا لـ «النيل للطيران» إلى الإمارات 

المصدر: العين - البيان

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أعلنت شركة النيل للطيران عن زيادة عدد رحلاتها إلى الإمارات لتصبح 7 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من هذا الشهر.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري المدير التنفيذي لمجموعة بن حم إن قطاع السفريات الخاص بالمجموعة بما يضمه من شركات ووكالات سفريات حقق نتائج مبهرة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتعد بن حم للسفريات الوكيل المعتمد لطيران النيل في الإمارات.

وكشف أن «معدلات التدفق السياحي تشهد نمواً قوياً طوال أشهر السنة، بما في ذلك فصل الصيف» مبيناً أن «عائدات بن حم للسفريات» خلال الـ6 أشهر الأولى شهدت نمواً بنسبة 120 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام وأكد بن حم أن المجموعة تولي قطاع السياحة والسفر أهمية كبيرة من خلال دعم المرافق الحيوية الخاصة بالشركات العاملة في القطاع وتوقيع اتفاقيات وشراكات مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة حيث نشطت وكالات بن حم للسفريات خلال العام الحالي بتوقيع أكثر من 12 اتفاقية تعاون وشراكة من عدد من هيئات ومؤسسات حكومية مما يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها عملاؤنا لشركات بن حم.

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