«ترافيل أند ليجر»: دبي من أفضل 7 وجهات سياحية لمرضى التوحد

المصدر: دبي- البيان

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اختارت مجلة «ترافيل أند ليجر» الأمريكية المتخصصة في شؤون السفر والسياحة دبي كواحدة ضمن أفضل 7 وجهات على مستوى العالم تقصدها عائلات الأطفال المُصابين بداء التوحد للتمتع برحلة سياحية من دون أي معاناة بسبب ظروف أبنائهم الخاصة.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، فإن العائلات التي لديها ابن مصاب باضطراب عصبي كداء التوحد أو غيره، وترغب بالذهاب إلى وجهة سياحية تقع خارج نطاق أمريكا الشمالية، فبوسعها التوجه صوب دبي، والتي بسبيلها لأن تصبح الوجهة المُعتمدة الأولى للسياح المصابين بداء التوحد على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وذكر التقرير أن «حديقة أكوافنتشر المائية»، بفندق «اتلانتس النخلة»، والتي تُعد أكبر حديقة مائية على مستوى العالم، لديها موظفون مُدرّبون على التعامل مع الزوّار المصابين بداء التوحد، فضلاً عن كون الألعاب والمنحدرات المائية مُصنّفة حسب درجة حساسيتها لمرضى التوحد.

وأوضح التقرير أن منتجع «أفنتورا باركس» للانزلاق الحر مزوّد أيضاً بمناطق للألعاب مُصنَفة حسب شدة حساسيتها. وأضاف أن ثمًة المزيد من الفنادق والوجهات الترفيهية في دبي على وشك التزود بهذه الميزة في القريب العاجل.

وأفاد التقرير بأن الحصول على اعتماد يؤهلها لاستقبال السياح المصابين بداء التوحد يتفق مع خطة دبي الرامية لأن تصبح وجهة سياحية مُتاحة للجميع.

واستشهد التقرير بتصريح سابق أدلى به عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث قال: «نود أن تعلم عائلات المصابين بداء التوحد أن دبي تفتح ذراعيها لهم ومستعدة للترحيب بهم».

وبجانب دبي، شملت القائمة التي نشرتها المجلة في تقريرها وجهات «بيتشيز نيجريل» في جامايكا، الجولات البحرية على متن البواخر التابعة لمجموعة «رويال كاريبيان» الأميركية، وأربعة وجهات في الولايات الأميركية المتحدة، وهي: «ميزا» بولاية أريزونا، «سيرفاسيد بيتش أند مايرتل بيتش» بولاية ساوث كارولاينا، «فيزاليا» و«بالم سبرينغز» بولاية كاليفورنيا.

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