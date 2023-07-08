77 % من المسافرين في الإمارات يبحثون عن وجهات أقل تكلفة

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استطلاع أجرته شركة «سكاي سكانر» بالاشتراك مع «ون بول للأبحاث» أن المسافرين في الإمارات يبحثون عن الوجهات البديلة والأقل شهرة مع ارتفاع الوجهات السياحية العالمية المعتادة.

وأفاد الاستطلاع أن 8 من كل 10 مسافرين من الإمارات بنسبة 77%، يفكرون بتبديل عطلاتهم بخيارات أقل توفيراً للمال.

وقال أيوب المأمون خبير السفر في سكاي سكانر إن الرغبة في وجهات جديدة وبديلة تتزايد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لما نشره موقع خليجي تايمز.

مضيفاً إن 41% من المسافرين العالميين الذين شملهم الاستطلاع أرادوا استكشاف أماكن جديدة مقابل أماكنهم المفضلة التي أصبحت أغلى من سنوات سابقة.

مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً في عدد عمليات البحث على الوجهات الأقل تكلفة، ففي الإمارات على سبيل المثال تم البحث عن هانوي بنسبة تخطت 373%، وأوساكا بنحو 332%.

واستبدل المسافرون الإماراتيون الذين يبحثون عن عطلة في مدينة أوروبية باريس الشهيرة بتكلفة رحلة الواحدة 308 دراهم في أغسطس، بمدينة بوخارست الأقل شهرة بتكلفة رحلة بلغت 171 درهماً في الفترة نفسها، لتوفير المال.

وكذلك رحلات الشواطئ فاستبدل المسافرون الإماراتيون فوكيت تايلاند بتكلفة بلغت 1697 درهماً، بسردينيا إيطاليا بتكلفة بلغت 658 درهماً في أغسطس.

واستبدال رحلة نيويورك البالغة 3014 درهماً بطوكيو اليابان التي تبلغ 2092 درهماً في أغسطس.

وأشار الاستطلاع إلى أن الرحلات الجوية المذكورة جميعها على العرض والطلب بعد البحث وفقاً للتواريخ المتعددة.

وينصح سكاي سكانر المسافرين باختيار أيام الأسبوع الأقل شهرة للسفر للحصول على صفقة جيدة، على سبيل المثال إذا كنت مسافراً من دبي إلى تايلاند بين 5 و11 أغسطس، فإن أرخص يوم للسفر يوفر ما يقرب من 40% يوم الأربعاء 9 أغسطس.

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