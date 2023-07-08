برامج ترفيه ومغامرات صيفية في وجهات «شروق» السياحية

المصدر: الشارقة – وام

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أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حزمة من البرامج الترفيهية والمغامرات الصيفية في وجهاتها السياحية بالشارقة.

وكشفت «شروق» عن مجموعة من الأنشطة والمخيمات الصيفية التي تناسب جميع الاهتمامات وسحوبات على جوائز قيّمة وخصومات تصل إلى 50 % على تذاكر المغامرات والتجول في القوارب والحافلات والإقامة في المنتجعات وسط الطبيعة.

وتستقبل «واجهة المجاز المائية» زوارها بعروض نافورتها التي تتراقص على أنغام الموسيقى كما تقدم «شروق» لزوار «واجهة المجاز المائية» و«القصباء» فرصة الحصول على «جواز السفر الصيفي» الذي يمنحهم تذاكر مجانية وخصومات تصل إلى 50 % على مختلف الأنشطة والتجارب.

وتحت شعار «أهلاً بالصيف» يقدم «شاطئ الحيرة» الذي يعد أطول شاطئ في مدينة الشارقة ويمتد على الخليج العربي بطول 3.5 كيلومترات تجارب سياحية مميزة ومتنوعة تتضمن الرياضات البحرية مثل «فلاي بورد» والتجديف وكرة الطائرة الشاطئية أو ممارسة اليوغا الصباحية على الشاطئ.

صيفنا أحلى

أما «صيفنا أحلى».. شعار المخيم الصيفي في «شاطئ خورفكان» فيتضمن أنشطة تلائم العائلات والأطفال إلى جانب فعاليات ترفيهية للأطفال ينظمها «شاطئ خورفكان» بالتعاون مع «نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية» وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية كالتجديف والسباحة والصيد والإنقاذ البحري وكرة القدم الشاطئية والرحلات الترفيهية.

كما ترحب الحديقة المائية «مملكة اللؤلؤ» في «حدائق المنتزه» بزوارها في الموسم الثالث، حيث تخصص يوم «الثلاثاء» من كل أسبوع للسيدات، وتقدم لهن مجموعة متنوعة من الأنشطة المميزة.

ويوفر «مركز مليحة للآثار» للزوار خصومات تصل إلى 50% على باقات وفعاليات المغامرات والاستراحة والتخييم والباقات التعليمية إضافة إلى خصومات بنسبة 30% على كل جولات ودورات ركوب الخيل.

وتقدِّم «جزيرة النور» خصومات بنسبة تصل إلى 40% على التذاكر طوال فصل الصيف، وتوفر 5 ورش عمل متنوعة في مرافقها العالمية.

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