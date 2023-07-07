رحلة طيران الإمارات الافتتاحية تحط في مونتريال

المصدر: دبي - البيان

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حققت طيران الإمارات إنجازاً جديداً بوصول رحلتها الافتتاحية إلى مونتريال، وتدشين خدمتها اليومية المنتظمة إلى بوابتها الثانية في كندا، التي أصبحت تخدمها اعتباراً من أمس بـ14 رحلة أسبوعياً.

ووصل إلى مونتريال على الرحلة الافتتاحية عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيدالله نائب رئيس أول للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأمريكتين، وديفيد بروز نائب رئيس لشؤون السياسات الجوية والصناعة في طيران الإمارات، ووفد إعلامي من دولة الإمارات.

وحطت طائرة الإمارات البوينج 777-300ER في مطار بيير إليوت ترودو الدولي في الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي، واستقبلت بموكب من المركبات حتى وصولها إلى البوابة، حيث كان في استقبالها ممثلون عن سلطات الطيران ووسائل الإعلام، وهواة مراقبة الطائرات لالتقاط هبوط الرحلة الافتتاحية في كيبيك.

وكان في استقبال وفد كبار الشخصيات المسافرين من دبي كل من سيرج بيجيمين نائب وزير النقل الكندي لشؤون السياسات، وفيليب رينفيل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ADM Aéroports de Montréal، حيث جرى تبادل كلمات الترحيب وتبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

وأتاحت طيران الإمارات لممثلي وسائل الإعلام والمدعوين وأعضاء صناعة السفر فرصة الاطلاع على طائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في الأعمال، و304 مقاعد فسيحة ومريحة في الدرجة السياحية، وبذلك توفر الخدمة الجديدة 354 مقعداً بالدرجات الثلاث.

أهمية الوجهة

وأكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أهمية الوجهة الجديدة قائلاً: «نحن متحمسون لبدء خدمتنا إلى مونتريال، وتعزيز شبكتنا ببوابة ثانية إلى كندا، وننتهز هذه الفرصة لنقدم الشكر إلى السلطات المختصة في الإمارات وكندا والشركاء على دعمهم لإطلاق هذه الخدمة، التي سيكون لها أثر إيجابي على السياحة والأعمال والتجارة في كلا البلدين».

وأضاف عدنان كاظم: «لتعزيز خدمتنا اليومية إلى تورنتو سيتوفر أمام عملائنا مزيد من الخيارات عند التخطيط لسفرهم من وإلى كندا، حيث يمكنهم الآن السفر مباشرة إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد، سواء للعمل أو السياحة أو التعليم أو لزيارة العائلة والأصدقاء.

فقد شهدنا منذ الإعلان عن خططنا لإطلاق خدمة مباشرة إلى مونتريال حجوزات جيدة للمسافرين، الذين يخططون لرحلات إلى كندا من نقاط في دولة الإمارات والهند وإيران ولبنان، بالإضافة إلى العديد من دول الشرق الأقصى وأفريقيا. وهذا الطلب القوي شهادة على جودة منتجاتنا وتجربة السفر التي نقدمها. نتطلع إلى الترحيب بعملائنا على متن الطائرة، لتجربة عرض التميز الدائم في جميع الدرجات».

وفي كلمته الترحيبية برحلة طيران الإمارات الافتتاحية قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ADM Aéroports de Montréal فيليب رينفيل: «تتشرف مطارات مونتريال باستقبال إحدى أعرق الناقلات الجوية العالمية في مطار مونتريال الدولي للمرة الأولى، وستتوفر للمسافرين فرصة استثنائية لاختبار السفر على رحلات طيران الإمارات دون توقف إلى مدينة دبي الرائعة.

إنه إنجاز مميز بالنسبة لنا خصوصاً أن توقيت وصول ومغادرة الرحلات سيكون خلال فترات أقل ازدحاماً في المطار، ما يتماشى مع أهدافنا لتوفير اتصال سلس بوجهات رئيسية خلال أوقات الذروة. يسعدنا اختيار طيران الإمارات مطار مونتريال الدولي وجهة ثانية لعملياتها في كندا».

وتغادر رحلة طيران الإمارات «إي كيه 243» من مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 2:30 صباحاً، لتصل إلى مونتريال في الساعة 8 صباحاً، أما رحلة العودة «إي كيه 244» فتقلع من مطار مونتريال بيير إليوت ترودو الدولي في الساعة 10:20 صباحاً، لتصل إلى دبي الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ومونتريال).

توسيع الشبكة

وتعزز الخدمة اليومية الجديدة إلى مونتريال رحلات طيران الإمارات السبع الأسبوعية إلى تورنتو، وتصل بشبكة خطوط الناقلة في أمريكا الشمالية إلى 14 وجهة، وإجمالي 18 وجهة عبر الأمريكتين، وتوفر خدمة مونتريال للمسافرين من كندا وصولاً سهلاً إلى دبي، وعبرها إلى وجهات شهيرة، مثل لبنان والهند وإيران وفيتنام وماليزيا.

ويتوفر لعملاء طيران الإمارات وإير كندا إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات، بفضل شراكة الرمز بين الناقلتين.

فبالإضافة إلى أكثر من 130 وجهة تخدمها طيران الإمارات يمكن لعملائها الآن بموجب الشراكة الوصول إلى 19 وجهة في كندا انطلاقاً من تورنتو، في حين يمكن لعملاء إير كندا السفر مع طيران الإمارات إلى دبي، والوصول إلى 17 مدينة في أفريقيا وشبه القارة الهندية والشرقين الأوسط والأقصى.

ويتوفر أمام مسافري طيران الإمارات فرصة الاختيار من بين أكثر من 140 مساراً، تعمل عليها إير كندا على أساس اتفاقية الإنترلاين، بما في ذلك 27 نقطة في كندا انطلاقاً من مونتريال، و41 خطاً بين كندا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، مع الاستمتاع ببساطة السفر بتذكرة واحدة.

وتندرج كندا ضمن أكبر 20 سوقاً للسياحة الوافدة إلى دبي، التي زارها أكثر من 158 ألف كندي العام الماضي، أي ما يفوق ضعفي عددهم في عام 2021 (وفق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي)، كما يعيش ويعمل في الإمارة أكثر من 40 ألف كندي.

ولدعم حركة السلع والبضائع عبر العالم توفر طيران الإمارات خدمات شحن من وإلى كندا، بسعة 20 طناً في عنابر طائرات البوينج 777 وحتى 15 طناً على طائراتها الإيرباص A380.

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