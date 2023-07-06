رحلة طيران الإمارات الافتتاحية تحط في العاصمة الثقافية لمقاطعة كيبيك الكندية

المصدر: محمد الشامسي - مونتريال

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حققت طيران الإمارات إنجازاً تاريخياً بوصول رحلتها الافتتاحية إلى مونتريال، وتدشين خدمتها اليومية المنتظمة إلى بوابتها الثانية في كندا، التي أصبحت تخدمها اعتباراً من اليوم بـ14 رحلة أسبوعياً.

ووصل إلى مونتريال على الرحلة الافتتاحية عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسالم عبيدالله نائب رئيس أول للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأمريكيتين، وديفيد بروز نائب رئيس لشؤون السياسات الجوية والصناعة في طيران الإمارات، ووفد إعلامي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحطت طائرة الإمارات بوينغ 777-300ER في مطار بيير إليوت ترودو الدولي في الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي، واستقبلت بموكب من المركبات حتى وصولها إلى البوابة، حيث كان في استقبالها ممثلون عن سلطات الطيران ووسائل الإعلام وهواة مراقبة الطائرات لالتقاط هبوط الرحلة الافتتاحية في كيبيك.

وكان في استقبال وفد كبار الشخصيات المسافرين من دبي، كل من سيرج بيجيمين نائب وزير النقل الكندي لشؤون السياسات، وفيليب رينفيل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ADM Aéroports de Montréal، حيث جرى تبادل كلمات الترحيب وتبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

وأتاحت طيران الإمارات لممثلي وسائل الإعلام والمدعوين وأعضاء صناعة السفر، فرصة الاطلاع على طائرتها بوينغ 777-300ER بتقسيم الدرجات: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في الأعمال و304 مقاعد فسيحة ومريحة في الدرجة السياحية.

وأكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، على أهمية الوجهة الجديدة.

وقال: "نحن متحمسون لبدء خدمتنا إلى مونتريال، وتعزيز شبكتنا ببوابة ثانية إلى كندا. وننتهز هذه الفرصة لنقدم الشكر إلى السلطات المختصة في دولة الإمارات وكندا والشركاء على دعمهم لإطلاق هذه الخدمة، التي سيكون لها أثر إيجابي على السياحة والأعمال والتجارة في كلا البلدين".

وأضاف عدنان كاظم: "لتعزيز خدمتنا اليومية إلى تورونتو، سيتوفر أمام عملائنا مزيداً من الخيارات عند التخطيط لسفرهم من وإلى كندا، حيث يمكنهم الآن السفر مباشرة إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد، سواء للعمل أو السياحة أو التعليم أو لزيارة العائلة والأصدقاء. فقد شهدنا منذ الإعلان عن خططنا لإطلاق خدمة مباشرة إلى مونتريال حجوزات جيدة للمسافرين الذين يخططون لرحلات إلى كندا من نقاط في دولة الإمارات والهند وإيران ولبنان، بالإضافة إلى العديد من دول الشرق الأقصى وأفريقيا. وهذا الطلب القوي شهادة على جودة منتجاتنا وتجربة السفر التي نقدمها. ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا على متن الطائرة لتجربة عرض التميز الدائم في جميع الدرجات".

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 243" من مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 2:30 صباحاً، لتصل إلى مونتريال في الساعة 8 صباحاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 244" فتقلع من مطار مونتريال بيير إليوت ترودو الدولي في الساعة 10:20 صباحاً، لتصل إلى دبي الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ومونتريال).

من جهته قال فهد سعيد محمد عبدالله الرقباني، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كندا، إن افتتاح خط طيران الإمارات الجديد إلى مونتريال من شأنه أن يدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين إلى آفاق جديدة.

وأوضح أنه بتسيير طيران الإمارات رحلاتها إلى مونتريال تكون بذلك وصلت الناقلات الوطنية الإماراتية إلى السعة المقررة ضمن الاتفاقية، فيما تشغل الناقلات الكندية 7 رحلات من تورينتو إلى دبي من خلال إير كندا، ويتوقع أن تصل إلى 21 رحلة في شهر أكتوبر المقبل.

بدوره أكد سالم عبيدالله نائب رئيس أول للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأمريكيتين أن محطة مونتريال تعد المحطة الثانية للناقلة في كندا بعد تورنتو، مشيراً إلى أن طيران الإمارات انتظرت افتتاح هذا الخط منذ فترة طويلة جداً، ولاسيما أنها لم تضف أي رحلات جديدة إلى السوق الكندي منذ العام 2007، حتى توقيع الاتفاقية المتوسعة بين دولة الإمارات وكندا.

وقال عبيدالله إن طيران الإمارات تشغل 7 رحلات أسبوعية إلى تورنتو عبر طائرة الإيرباص إيه 380، كما بدأت بتشغيل 7 رحلات أسبوعية إلى مونتريال باستخدام طائرة بوينغ 777، مضيفاً إلى أن هذه الخدمة تربط دبي بمونتريال وما بعدها بأكثر من 130 محطة.

وأضاف عبيدالله أن الخط الجديد سوف يدعم قطاع السياحة والتجارة، ولاسيما بتسهيل الوصول إلى دبي وما بعدها لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن السياح، مؤكداً أن الخط الجديد مهم بالنسبة لطيران الإمارات ولمونتريال.

وفي كلمته الترحيبية برحلة طيران الإمارات الافتتاحية، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ADM Aéroports de Montréal فيليب رينفيل: "إن تشغيل طيران الإمارات رحلاتها بين دبي ومونتريال تعد أخبار رائعة للجميع في هذا المجتمع ومونتريال والمقاطعة بشكل عام، حيث ستشغل الناقلة 7 رحلات طيران إلى دبي بدون توقف عبر طائرة بوينغ 777. في الواقع، يسعدنا إنشاء مثل هذه الوجهة رفيعة المستوى. إن المطار سعيد بالاحتفال معكم بهذه المناسبة.

من جانبه، قال إيف لالوميير، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة سياحة مونتريال: تمثل هذه المناسبة خطوة أخرى في توسيع شبكتنا وتعزز مكانتنا كوجهة سياحية رائدة، ستجذب هذه الرحلة المباشرة أيضا أشخاصا من بقية العالم.

وأضاف: يسعدنا في سياحة مونتريال الاحتفال بوصول أول رحلة يومية بين مونتريال ودبي، مما يجعلها المدينة الكندية الثانية التي تخدمها طيران الإمارات.

وأشار لالوميير إلى السمعة القوية التي تتميز بها طيران الإمارات وحصولها على العديد من الجوائز العالمية وحرصها على تقدين الخدمات المميزة للمسافرين.

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