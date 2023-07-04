أكثر من مليون طفل على رحلات طيران الإمارات كل عام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رسخت طيران الإمارات مكانتها كناقلة مفضلة للعائلات، حيث يسافر على رحلاتها أكثر من مليون طفل حول العالم كل عام، خصوصاً في شهر يوليو عند انتهاء العام الدراسي وانطلاق الأطفال لقضاء العطلات الصيفية برفقة عائلاتهم.

وتضم قائمة الجنسيات العشر الأولى للأطفال المسافرين على رحلات طيران الإمارات كلاً من بريطانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان وأستراليا والإمارات وروسيا وفرنسا وألمانيا والسعودية، حيث يسافر الأطفال من جميع الجنسيات في جميع أنحاء العالم مع طيران الإمارات، وينعمون خلال رحلاتهم بخدمات مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم.

راحة وأمان في المطار

• تحرص طيران الإمارات في جميع المطارات الدولية على توفير خدمة أولوية الصعود إلى الطائرة للعائلات، لتقليص فترة انتظار الأطفال، وتمكينهم من الاسترخاء في مقاعدهم على متن الطائرة بشكل أسرع.

• توفر طيران الإمارات في مطار دبي عربات مجانية للرضع والأطفال الصغار، ما يوفر لهم قدراً أكبر من الراحة، كما توفر أيضاً منطقة مخصصة لإنجاز إجراءات سفر العائلات في أثناء ذروة السفر، لضمان تمتعها بتجربة سفر سريعة وسلسة، مع الحد الأدنى من الانتظار.

• تضم صالات مسافري الدرجتين الأولى والأعمال في مطار دبي (ضمن الكونكورس A وB) مناطق ألعاب للأطفال مجهزة بأحدث ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك محطات سوني بلاي ستيشن، كما تضم الصالات أيضاً غرفاً خاصة للأمهات والرضع، بها مناطق مريحة لإرضاع الأطفال بخصوصية، إلى جانب تسهيلات لتغيير حفاضات الأطفال.

• تقدم طيران الإمارات خدمات متكاملة لرعاية الأطفال القصر المسافرين وحدهم من دون مرافق (الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنة)، حيث يقوم أفراد من الخدمات الأرضية والجوية بمرافقتهم وإحاطتهم بالرعاية في كل خطوة من رحلتهم. كما توجد صالة مخصصة للأطفال القصر المسافرين وحدهم تضم ألعاب فيديو، وخدمة الواي فاي المجانية، وأرائك مريحة إلى جانب المشروبات والوجبات الخفيفة.

• بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الخفية، تحرص طيران الإمارات على توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات مقدماً، بحيث يمكن للعائلات التخطيط والتدرب والاطمئنان على تمتعهم بتجربة سفر سلسة.

وجبات خفيفة

- تُقدّم وجبات الأطفال على كافة رحلات طيران الإمارات، في جميع الفصول، وقد راعت الناقلة في تطوير هذه الوجبات أن تكون لذيذة ومغذية، مع الكثير من العناصر الغذائية الخفيفة، التي تقدم على صينية وجبات ملونة مصممة خصيصاً. وتشمل وجبات الأطفال الأطعمة المفضلة لهم بما في ذلك البيرغر مع الجبن، الناجتس والبيتزا.

• تتوفر للأطفال الرضع على متن الطائرة، أغذية الأطفال العضوية والحليب وزجاجات الرضاعة، وهي متاحة عند الطلب خلال الرحلة.

• يتم إعطاء الآباء والأمهات المسافرين برفقة أطفال رضع، على متن الطائرة مجموعة أدوات وسائل الراحة للرضع بما في ذلك حفاضات ومريلة وغسول لضمان بقاء الركاب الصغار منتعشين طوال رحلتهم. كما تم تجهيز معظم حمامات طائرات طيران الإمارات بطاولات لتغيير حفاضات وملابس الرضع.

• بالنسبة للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنتين، يمكن للوالدين حجز مقاعد مع أسرة آمنة ومريحة مصممة خصيصاً للرضع، حتى يتمكن أطفالهم من النوم بشكل مريح طوال رحلتهم. كما يمكن للوالدين أيضاً اصطحاب مقاعد السيارة المعتمدة على متن الطائرة إذا رغبوا بذلك.

خيارات ترفيهية

يتيح نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي للأطفال خيارات ترفيهية غير محدودة، حيث يمكنهم مشاهدة أحدث الأفلام بما في ذلك "طريق الماء"، "أفاتار"، "شازام"، "غضب الآلهة"، "الأبراج المحصنة والتنينات: تكريم اللصوص"، "حراس المجرة 3" و"سوبر ماريو بروس". وهناك أيضاً مجموعة كبيرة من الأفلام المفضلة للأطفال، بما في ذلك مجموعة ديزني الكلاسيكية الجديدة، وأفلام "استوديوهات مارفل" و"حرب النجوم"، وسلسلة أفلام هاري بوتر.

• يوفر نظام الترفيه الجوي أيضاً الكثير من البرامج التلفزيونية للأطفال من إنتاج "سي بيبيز"، "نيكولوديون"، تلفزيون ديزني" و"كارتون نتوورك".

• يمكن للأطفال تنظيم تجربة المشاهدة الخاصة بهم قبل رحلتهم، وذلك ببساطة عن طريق التصفح والاختيار المسبق للأفلام أو البرامج التلفزيونية عبر تطبيق طيران الإمارات.

• يُقدّم للأطفال سماعات رأس خاصة للتمتع بالبرامج الترفيهية، وهي مصممة لتناسب رؤوسهم بشكل أفضل.

• يحصل الأطفال من جميع الأعمار على مجموعة مختارة من الألعاب والهدايا على متن الطائرة، مصنوعة من مواد مستدامة وروعي في تطويرها ملاءمتها لكل فئة عمرية. وتتيح مجلة Fly with Me للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات التمتع بأوقات حافلة بالمرح، حيث تضم ألغازاً وطرائف وأنشطة مختلفة.

• يحصل الأطفال المسافرون في جميع الدرجات على خدمة الواي فاي مجاناً، من خلال الانضمام إلى برنامج سكاي سيرفرز لمكافأة ولاء المسافرين الصغار مع طيران الإمارات، ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عاماً كسب أميال سكاي واردز عن كل رحلة مع طيران الإمارات وفلاي دبي، والتي يمكنهم استبدالها بمزيد من الرحلات أو الاختيار من بين مجموعة واسعة من المكافآت والمزايا.

• يحظى عشاق الألعاب بأوقات حافلة بالمتعة خلال رحلاتهم مع طيران الإمارات، حيث يضم نظام الترفيه الجوي نحو 100 لعبة فيديو، تتيح أيضاً مشاركة لاعبين في مقاعد مختلفة باستخدام أجهزة التحكم الموجودة في المقعد.

• يمكن للأطفال الأكبر سناً التمتع بخيارات لا محدودة من الأغاني والموسيقى من خلال أكثر من 3000 ألبوم وأكثر من 600 قائمة تشغيل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز