مشروعات «الحمرا» تدعم رأس الخيمة مركزاً سياحياً متنامياً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكد بينوي كوريان، المدير التنفيذي لمجموعة «الحمرا» للتطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، أن رأس الخيمة تعد مركزاً استثمارياً وسياحياً متنامياً، وتواصل استقطاب المستثمرين بفضل بيئتها الداعمة لممارسة ومزاولة الأعمال، ليغدو المستثمرون جزءاً من المشهد الاجتماعي والاقتصادي المزدهر الذي تشهده رأس الخيمة، وسيتمتعون بتجربة معيشة رغيدة ضمن واحدة من أكثر الوجهات المعيشية تميزاً في المنطقة، مع الاستفادة من التكلفة المنافسة في الإمارة.

وأشار إلى حرص المجموعة على وضع استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، بإطلاق حملة تطوير تتميز بمجموعة من الإضافات البارزة إلى محفظة مشروعات العقارات والضيافة الحالية، إلى جانب تحسين الأصول القائمة لدى المجموعة، تعزز تجربة العملاء في الحياة والتسوق بشكل يرسّخ مكانة العلامة. وأضاف: نتطلع إلى مواصلة ريادتنا في المجال ودعم مسار التحوّل في رأس الخيمة عبر المشروعات الاستراتيجية والشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين في مجالات التجزئة والضيافة والترفيه وأسلوب الحياة وغيرها، بالتركيز على النمو المستدام للشركة ودعم التطلعات الاقتصادية والاستراتيجية السياحية للإمارة وخططها لتعزيز قابلية الحياة فيها.

وأوضح بينوي: تمتلك مجموعة الحمرا عدداً من مشروعات الواجهات المائية في رأس الخيمة، تتنوع بين الوحدات السكنية ومشروعات الضيافة والتجزئة ووجهات التسلية والترفيه، وتواصل المجموعة سعيها لتكون المطوّر المختار لوجهات تدعم أسلوب الحياة الأرقى في المنطقة، وتمثل معياراً جديداً للنجاح واستقطاب المستخدمين والمستثمرين على السواء بفضل ما توفره من أسلوب حياة متميز وحيوي يدمج كل جوانب العمل والحياة العصرية.

وكشف بينوي: لدينا خيارات واسعة ومتنوعة من المشروعات الواقعة على الواجهة المائية أو بقربها، ومنها الوجهات الترفيهية مثل نادي الحمرا للجولف وواجهة الحمرا المائية، والمشروعات السكنية مثل جزيرة فالكون الشهيرة والمرحلة الثالثة من مساكن مارينا وفندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، وفضلاً عن كل ذلك، فإننا نوفر أكبر مركز للمعارض على الواجهة المائية في المنطقة، وهو مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وبفضل الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في الواجهة المائية، أطلقنا في سنة 2022 مشروعنا الأيقوني والحصري للحياة في الجزر، وهو جزيرة فالكون التي سيتم تسليم وحداتها في سنة 2024، كما نعمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من مساكن مارينا، وهي مبانٍ للشقق المطلة على الواجهة المائية ضمن مشروع قرية الحمرا الحاصل على الجوائز، ونخطط لتنفيذ المزيد من المشروعات السكنية في الواجهة المائية بهدف تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين وأولئك الراغبين في الإقامة في رأس الخيمة.

وأضاف: نتطلع إلى إطلاق مشروع جديد في الواجهة المائية في قرية الحمرا، ليصل جميع الفنادق هناك عبر ممشى شاطئي يمنح رواده تجربة فريدة من خيارات الترفيه والمطاعم والمقاهي، أما مشروعات الضيافة الواقعة في الواجهة المائية، فمن المقرر افتتاح سوفيتيل منتجع وشاطئ رأس الخيمة أواخر العام الحالي، إذ ستسهم شراكة الحمرا مع أكور في إطلاق علامة سوفيتيل في الإمارة وترسيخ مكانة الحمرا في مجال الضيافة والترفيه، فضلاً عن تطوير مشهد الضيافة في رأس الخيمة.

تملك حر

وأوضح بينوي، أطلقت «الحمرا» مبادرة الإقامة والعمل، وهي متاحة في عدد من العقارات الجاهزة وقيد التنفيذ، وتمنح المستثمرين فرصة لا مثيل لها للحصول على تأشيرة الإقامة 12 عاماً ورخصة للعمل عند شراء عقارات مختارة، تماشياً مع تقديم رأس الخيمة خيار التملّك الحر 100% في المناطق الحرة لجميع الجنسيات ممن يمكنهم العيش والعمل في دولة الإمارات، من دون فرض أي ضرائب، وتتميز رأس الخيمة بعدد من المزايا الجاذبة للمستثمرين، ومنها كفاءة منح التراخيص والموافقات وتأشيرات الإقامة للمستثمرين من الأفراد وعائلاتهم، إلى جانب كونها من أسرع أسواق السياحة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

جزيرة فالكون

وأكد بينوي، أن جزيرة فالكون ستوفر الملاذ المثالي للراغبين في عيش حياة الجزر الفارهة، فهناك العديد من المشترين الذين يستثمرون فيها بشراء منزلهم الأول أو منزل ثانٍ أو منزل للعطلات الموسمية بفضل ما تتمتع به الوجهة من هدوء وطبيعة خلابة تجعلها خياراً مؤاتياً يروق لذائقة العملاء، وفي ظل الطلب المتزايد، تحقق تلك المنازل الفاخرة قيمة استثنائية مقابل الاستثمار وتعد المستثمرين بعائدات متميزة على المدى الطويل.

المرحلة الثالثة

وأوضح بينوي: تضم المرحلة الثالثة من مساكن مارينا 318 شقة مطلّة على الواجهة المائية في قلب قرية الحمرا، حيث تشتهر الوجهة السكنية الحاصلة على الجوائز بموقعها الفريد وإطلالات الشقق والفيلات على البحر والبحيرة، وتعد هذه المرحلة امتداداً لمشروع مساكن مارينا، وهي مجموعة من الأبنية السكنية متوسطة الارتفاع، وصممت المساكن بشكل يلبي احتياجات قاطنيها، وتتيح للسكان إمكان استخدام جميع المرافق والخدمات ومنها برك السباحة وصالات اللياقة والشاطئ ومناطق لعب الأطفال.

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