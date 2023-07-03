فنادق الإمارات الأكثر تفرداً في العالم

المصدر: دبي - البيان

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تصدّرت فنادق الإمارات قائمة أكثر 10 فنادق عالمية مذهلة من حيث التفرد والتميز والفخامة، مقارنة بالفنادق المنافسة، وفقاً لتصنيف موقع اتيربو نيوز.

وتساءل الموقع في بداية تقريره عما يتطلبه الفندق ليكون مذهلاً؟ وأجاب: إنه ليس التصنيف بعدد النجوم، ولكنه التميز في الخدمة وكيف يمكن للفندق المذهل أن يميز نفسه عن الفنادق السائدة في نفس الفئات.

وجاء في المرتبة الأولى فندق قصر الإمارات الذي يشتهر بالطابع المعماري الهندي المذهل، وتصميماته الداخلية الفاخرة. حيث يوفر قصر الإمارات في أبوظبي لزواره إقامة فخمة، وشواطئ خاصة ومرسى لليخوت والعديد من وسائل الراحة.

وحل في المرتبة الثانية فندق برج العرب جميرا دبي، الذي يقع على جزيرته الخاصة على شكل شراع. ويرمز هذا الفندق الأيقوني إلى الفخامة والعظمة، ويضم أجنحة فخمة وخيارات عالمية المستوي، وإطلالات لا مثيل لها على الخليج العربي.

وحل ثالثاً فندق ذا بلازا، في قلب مدينة مانهاتن الأمريكية بنيويورك، وهو فندق تاريخي معروف بأناقته الخالدة والمفضل لدى المشاهير.

وفي المرتبة الرابعة جاء فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، الذي يتميز بسطح مميز على شكل قارب مع مسبح لا متناه مذهل، وإطلالات بانورامية على أفق المدينة.

وجاءت قلعة آشفورد في مقاطعة مايو في آيرلندا في المرتبة الخامسة، وتحولت القلعة التاريخية من القرون الوسطى إلى فندق فاخر يوفر غرفاً أنيقة ومأكولات راقية ومنتجعاً صحياً والعديد من الأنشطة في الهواء الطلق.

وسادساً، جاء فندق أمنجاري في قلب صحراء يوتا الأمريكية، وهو منتجع فاخر معروف بهندسته المعمارية البسيطة التي تمتزج بسلاسة مع المناظر الطبيعية.

وحل فندق فوغو أيلند أن في كندا في المرتبة السابعة، ويقع هذا الفندق الفريد على الساحل الوعر لجزيرة فوغو الذي يوفر إطلالات خلابة على المحيط الأطلسي. ثم تاج ليك بالاس في الهند في المرتبة الثامنة، الفندق ذو الرخام الأبيض المذهل الذي يجعله ملاذاً رومانسياً في وسط بحيرة بيكولا.

وفي المرتبة التاسعة جاء فندق سينغيتا ليبومبو لودج في جنوب أفريقيا الذي يوفر تجربة مغامرة برية في أحد المحميات الرئيسية في أفريقيا. وأخيراً في المركز العاشر يأتي «أيس هوتيل» في السويد، الذي يتم بناؤه بالكامل من الجليد ويعاد بناؤه سنوياً.

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