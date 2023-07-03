ماني كونترول: دبي وجهة اقتصادية للأزواج الجدد

المصدر: دبي ــ البيان

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قدّم موقع "ماني كونترول" عدداً من الوجهات الدولية للمتزوجين حديثاً، في دليل خصصه الموقع ليكون الأفضل حينما يتعلق الأمر بإمضاء تجربة شهر عسل "بأسعار اقتصادية: معقولة وميسورة"، لتأتي مدينة دبي ثالثاً بين المدن الرومانسية غير المكلفة وفقاً للموقع، وتتصدر سيريلانكا الترتيب، تليها جزر "أندمان ونيكوبار" الهندية، وتحل مدينة براغ التيشكية رابعاً.

وأفادت شبكة «ماني كونترول» المتخصصة بمجال المال والأعمال أن دبي وجهة شهيرة للأزواج عند التخطيط لشهر العسل، ففي حين تشتهر دبي بفنادقها الفاخرة، إلا أنها تعد أيضاً موطناً لعدد من "فنادق البوتيك" ذات الأسعار الجيدة والمجهزة بوسائل الراحة الممتازة. كما تقدم المدينة عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تتناسب ومختلف الميزانيات، بدءاً من قضاء أوقات سعيدة على الشاطئ أو التجول واستكشاف الصحراء الشاسعة، وصولاً لتجارب تذوق الطعام والاحتفالات الليلية والرومانسية. مؤكدة الشبكة أن هنالك أجندة فعاليات حافلة في دانة الدنيا تعزز أواصر المشاركة والارتباط بين الأزواج الجدد، وذلك عبر المشاركة في الأنشطة الثقافية أو استكشاف مناطق ومعالم الجذب السياحية، أو تناول الطعام في مطاعم المدينة المصنفة عالمياً.

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