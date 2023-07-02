الطلب على عملات الدول السياحية يفوق ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع الطلب على عملات الدول السياحية خلال يونيو الماضي، ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لبيانات «يوروتشينج».

وارتفعت مبيعات العملات 20 % خلال يونيو مقارنة بمستويات يونيو 2019، ما يدل على عودة السفر الدولي بعد سنوات من قيود فرضتها الجائحة التي ضربت خطط العطلات العالمية.

وأفادت البيانات بأن انتعاش مبيعات العملات قد طال انتظاره في صناعة السفر، ويعكس الاتجاهات الأوسع في القطاع، مما يدعم التفاؤل بانتعاش مستدام.

وقفزت مبيعات الريال السعودي بـ 1800 %، والين الياباني 700 %، وحافظت مبيعات العملات الخمس الأولى، وهي اليورو والدولار والليرة التركية والدولار الكندي والدرهم الإماراتي على ترتيبها. في حين ارتفع الطلب على البات التايلاندي ليقفز إلى المرتبة السادسة من المرتبة السادسة عشرة، خلال يونيو الماضي. وأظهرت خطط السفر العالمية مرونة عالية رغم ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار التضخم، حيث واصل البريطانيون إنفاقهم على الرحلات الكبرى، رغم تقليصهم لبعض الأماكن.

وقال تشارلز ستيورات العضو المنتدب ليوروتشينج، إن مرونة مبيعات العملات وتجاوزها مستويات ما قبل الوباء، يسلط الضوء على مرونة المسافرين في بريطانيا، وشهيتهم للسفر إلى الخارج.

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