المجلس الألماني للسياحة يسعى لاستقطاب الزوار من الدولة والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى المجلس الوطني الألماني للسياحة لاستقطاب المزيد من الإمارات والمنطقة، للاستمتاع برحلة يستكشفون خلالها تاريخ ألمانيا العريق ومناظرها الطبيعية الخلابة خلال الصيف.

وتشكل ألمانيا وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة سياحية ترفيهية متكاملة مع أكثر من 25 ألف موقع مميز يستحق الزيارة، فضلاً عن المعالم البارزة والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، كما تحتضن ألمانيا مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية، انطلاقاً من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، وصولاً إلى المعارض الفنية .

ويركز المجلس على الترويج لحملته بعنوان «ألمانيا - وجهة سياحية ملهمة»، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم السفر المستدام والترويج للصورة الإيجابية لألمانيا بوصفها وجهة رائدة للسفر تراعي البيئة.

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