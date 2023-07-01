دبي ضمن صدارة الوجهات المفضلة للسياح الأمريكيين خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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كشفت منصة «تريفاجو» العالمية للبحث عن الفنادق والإقامة، أن دبي تحتل المرتبة الثالثة كأفضل وجهة للمسافرين الأمريكيين خلال الصيف.

وذكرت أن دبي جاءت إلى جانب هونولولو وطوكيو في صدارة قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين من الولايات المتحدة هذا الصيف.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المنصة أن دبي جاءت قبل إسطنبول ولاهاينا (هاواي) وأنطاليا وبالم بيتش، وهونغ كونغ وبيليك وجزيرة بارادايز. يذكر أن الاستطلاع أجري عبر الإنترنت خلال الفترة ما بين 13 و17 مارس 2023، وتم إجراؤه على عينة من 2000 من البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً ويخططون للقيام بإجازة خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

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