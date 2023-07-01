تقرير: الشرق الأوسط يشهد ازدهاراً في مجال سفر الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير للرابطة العالمية لسفر الأعمال أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد انتعاشاً وازدهاراً في مجال السفر للأعمال، لتتخطى بذلك أكبر وأبرز مناطق ووجهات الأعمال مثل الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

وأوضح التقرير أن الإنفاق على سفر الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد بلغ 23 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.5 ٪ من إجمالي الإنفاق في هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات شهدت زيادة كبيرة في أعداد الزائرين خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تضاعفت الأرقام ثلاث مرات تقريباً عن الفترة نفسها في عام 2021.

وأدى تركيز الإمارات على النمو الاقتصادي والتنويع إلى فتح فرص جديدة في قطاعات متعددة مما ساهم بتحفيز نمو الأعمال والسياحة المهنية. وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقبلت دبي 4.67 ملايين زائر دولي في الربع الأول من عام 2023، أي بزيادة 17 % على أساس سنوي مقابل 3.97 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق. وأكد مرتضى خان، الشريك الإداري الإقليمي لشركة فراغومين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استمرار الإمارات وغيرها من مراكز العمل الإقليمية المهمة في ترسيخ مكانتها كوجهات رائدة للمواهب العالمية ورواد الأعمال والعاملين عن بُعد.

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