"أتلانتس ذا رويال" يتصدر التصنيف العالمي لأفضل الفنادق التي تم افتتاحها مؤخراً

المصدر: البيان

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تصدر فندق "أتلانتس ذا رويال" في دبي قائمة التصنيف العالمي لأفضل الفنادق التي تم افتتاحها مؤخرًا وفقاً لشركة "لا ليست" الفرنسية.

ويعتمد تصنيف "لا ليست" على مجموعة كبيرة من البيانات من عدد من المصادر، وذلك بناءً على تقييمات العملاء على مواقع حجوزات السفر، والمراجعات المنشورة في مجلات السفر، والتغطية الإعلامية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى أدلة السفر الأخرى.

وكان قد تم افتتاح منتجع "أتلانتس ذا رويال" في الـ 21 من يناير 2023، حيث تولى فريق من كبار المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين العالميين، تصميم المنتجع الذي يتكون من 43 طابقاً ويمتد على مساحة 406 آلاف متر مربع.

وتولى تصميم منتجع أتلانتس ذا رويال شركة كون بيدرسون فوكس أسوسيتس، إحدى أبرز شركات الهندسة المعمارية في العالم.

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