دبي ضمن صدارة الوجهات المفضلة للسياح الأمريكيين خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

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كشفت منصة "تريفاجو" العالمية للبحث عن الفنادق والإقامة، أن دبي تحتل المرتبة الثالثة كأفضل وجهة للمسافرين الأمريكيين في الصيف.

وكشفت المنصّة عن أنَّ دبي جاءت إلى جانب هونولولو وطوكيو في صدارة قائمة الوجهات المفضلة المسافرين من الولايات المتحدة هذا الصيف.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته المنصّة أنَّ دبي جاءت قبل إسطنبول، ولاهاينا (هاواي) وأنطاليا وبالم بيتش، وهونغ كونغ وبيليك وجزيرة بارادايز.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع أُجري عبر الإنترنت في الفترة ما بين 13 و17 مارس 2023. وتم إجراء هذا الاستطلاع على عينة من 2000 من البالغين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ويخططون للقيام بإجازة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

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