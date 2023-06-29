إشغال كامل في فنادق رأس الخيمة خلال أيام العيد

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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ارتفعت معدلات الإشغال بقوة في فنادق رأس الخيمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووصل بعضها للإشغال الكامل، لاسيما مع تدفق الزوار من داخل الدولة وأيضاً انتعاش حركة السياحة الوافدة خاصة من دول مجلس التعاون لقضاء العيد في الإمارات.

وتوقع عدد من مديري المنتجعات والفنادق في رأس الخيمة، استمرار ارتفاع أعداد الزوار ومعدلات إشغال الغرف المتاحة، خاصة مع تزامن مع الإجازة الصيفية في ظل تسابق الفنادق ومنشآت الإمارة على تقديم باقة من البرامج المتكاملة والعروض السعرية والترفيهية التي تستهدف جذب السياح والعائلات والأطفال، في منافسة واضحة الرابح فيها نزلاء تلك الوجهات المتعددة والشاطئية.

خيارات متعددة

وأكد راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بات الكثير من العائلات تفضل قضاء فترة الأعياد في رأس الخيمة لتنوع الخيارات والباقات التي تقدمها المنتجعات والفنادق بمختلف فئاتها التي تضم مرافق الضيافة والمطاعم، إضافة للوحدات الخاصة بالعائلات والتي تضم أحواض سباحة خاصة. كما يتناسب العروض مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية، وتلبي احتياجات ومتطلبات الزوار من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن الموسم الصيفي يشهد نشاطاً كبيراً منذ انطلاقه، حيث ارتفع عدد النزلاء بشكل لافت لاسيما مع بداية عطلة العيد التي تتزامن مع الإجازة الصيفية للمدارس.

عروض خاصة

وقال أحمد النواوي مدير عام منتجع ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان رأس الخيمة، يقدم المنتجع عروضاً خاصة لضيوفنا خلال فترة عيد الأضحى، ويحصل الضيوف على خصم حصري بنسبة 10% على الغرف، وخصم بنسبة 15% على الأجنحة عند الحجز لمدة لا تقل عن ليلتين، للاستمتاع بالأنشطة المتنوعة والعروض الترفيهية، بما في ذلك تمديد ساعات حمام السباحة، واحتفالات كرنفال ريكسي للأطفال، وبرنامج ترفيه خاص، وبوفيه العيد المميز.

وأضاف: شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النزلاء خلال عطلة العيد ونتوقع أن تصل نسبة الحجوزات إلى 100% خلال هذه الفترة، ويضم المنتجع 715 غرفة وجناحاً، ويتميز بمفهوم الإقامة الشاملة، مما يوفر عالماً شاملاً للخدمات عند حجز إقامة لدينا، وتجربة طعام رائعة مع تذوق مجموعة مميزة من الأطباق الشهية والمشروبات غير المحدودة في 14 مطعماً، والاستمتاع بالعروض الترفيهية عالمية المستوى مثل الحفلات الموسيقية والعروض المبهجة والحفلات المخصصة للأطفال وغيرها الكثير، ويضم المنتجع 8 مسابح قابلة للتحكم في درجة الحرارة، إضافة إلى نادي «ريكسي» للأطفال ونادي «تينز» للمراهقين.

تجارب مميزة

وقال محمد محمود، مدير عام منتجع وسبا انتركونتننتال رأس الخيمة ميناء العرب: يقدم المنتجع العديد من العروض خلال عيد الأضحى المبارك، ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب مميزة في إطلالات ساحرة على الخليج العربي وتناول مختلف المأكولات في مطاعمنا وردهاتنا، مع توفر عروض ترفيهية حية في جميع أنحاء المنتجع ليستمتع بها جميع أفراد العائلة، كما يمكن الاستمتاع بلحظات من الاسترخاء في سبا إنتركونتيننتال الفاخر المجهز بحمام تركي ومعالجين خبراء.

وأكد أن رأس الخيمة تمثل مقصدا متنوع الوجهات، و تمثل عطلة العيد فرصة للعائلات والسياح للاستمتاع بغجازة رئعة في المنتجع والمواقع الخلابة في الإمارة، وعطلة عيد مزدحمة للغاية بفضل ارتفاع معدلات الحجوزات على الغرف، حيث يوفر المنتجع 351 غرفة متعددة المساحات، موزعة على الغرف والأجنحة والفيلات، بما يتيح لنا تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المسافرين، من العطلات الرومانسية إلى العطلات العائلية وإقامة الأصدقاء.

منتجات متنوعة

وأكد أشرف صالح، مدير عام مجموعة فنادق بن ماجد في رأس الخيمة، ارتفاع معدلات الحجوزات على الغرف في فنادق المجموعة خلال عطلة العيد بنسبة 100%، بفضل تنوع المنتجات والباقات التي تم طرحها منذ بداية فصل الصيف، وتقدم المجموعة عروضاً خاصة خلال موسم الصيف والتي ستنطلق يوم 4 يوليو بتقديم خصم بنسبة 30% في أيام الأسبوع، و18% خصماً يوم الجمعة والسبت، حيث يشهد الموسم الصيفي نسبة إشغال عالية منذ بداية شهر يونيو، بفضل الأسواق الخارجية والمحلية.

وأضاف: إن المؤشرات تبشر أن الموسم سيحقق نتائج كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، التي تمثل أفضل مواسم الحجوزات، وبلغت نسبة الإشغال خلال شهر يونيو أكثر من 90%، وباقي أشهر الصيف لآخر أكتوبر نسبة إشغال تفوق 85%، متوقعاً استمرار ارتفاع معدلات الإشغال نتيجة لإقبال السوق المحلي خلال عطلة السبت والأحد وبداية العطلة المدرسية.

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