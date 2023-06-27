605 ملايين درهم سوق السياحة المستدامة في الإمارات 2033

المصدر: دبي - البيان

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توقع تقرير لمؤسسة الأبحاث المشهورة «فيوتشر إنسايت مارك» أن يتجاوز حجم سوق السياحة المستدامة في دولة الإمارات تقييماً بقيمة 40.34 مليون دولار ( 148.25 مليون درهم)، خلال عام 2023، وأن ينمو بمعدل سنوي مركب ملحوظ 15.10 %، اعتباراً من عام 2023 حتى عام 2033، ليصل إلى 164.62 مليون دولار (605 ملايين درهم) بحلول عام 2033.

ولفت التقرير إلى مبادرة دبي للسياحة المستدامة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والهادفة إلى جعل دبي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم للسفر المستدام، من خلال إطلاق حملة «الدخول إلى المشهد الأخضر» في مايو 2021، بحسب مؤسسة الأبحاث المشهورة «فيوتشر إنسايت مارك»، خلال تقريرها المتعلق.

وأكد التقرير المتعلق بسوق السياحة المستدامة في دولة الإمارات حتى عام 2033 أن الإمارات تتبنى تقنيات وابتكارات رقمية جديدة لتحسين استدامة السياحة، ويتضمن ذلك نشر التقنيات الذكية لإدارة الطاقة، وتطبيقات الأجهزة المحمولة للحصول على معلومات سياحية مفيدة، والمجتمعات، عبر الإنترنت التي تعزز ممارسات السياحة الأخلاقية.

وأوضح التقرير أن الإمارات تستثمر في البنية التحتية للنقل الصديقة للبيئة، لتقليل البصمة الكربونية للسياحة، وذلك من خلال أنظمة النقل العام المحسنة، وإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية، والترويج لاستخدام الدراجات والمشي في المناطق السياحية، مضيفاً: «هي أمثلة قليلة على ذلك».

كما تولي الإمارات، بحسب التقرير، أهمية كبيرة للحفاظ على تراثها الثقافي الواسع، لضمان الحفاظ على التقاليد والعادات الإقليمية واحترامها، وتؤكد المبادرات السياحية بشدة على تعزيز السياحة الثقافية المستدامة، والتي تشمل زيارة المواقع التاريخية والمتاحف والفنون والحرف التقليدية.

وتطرق التقرير إلى الأعوام الماضية ونمو سوق السياحة المستدامة في الإمارات، حيث أشار إلى أن حجم صناعة السياحة المستدامة في الإمارات تطور بمعدل نمو سنوي مركب، بلغ 14.20 % من 2018 إلى 2022، حيث بلغ حجم السوق نحو 20.34 مليون دولار في عام 2018، وقفز إلى 34.6 مليون دولار في عام 2022.

وأوضح التقرير أنه في عام 2022 استحوذ قطاع السياحة الخضراء على 32.80 % من الأسهم في السوق، كما استحوذ الحجز عبر الإنترنت على 37.90 % من حصة السوق.

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