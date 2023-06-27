رحلات إلى 18 وجهة من مطار الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف الكابتن إسماعيل البلوشي المدير العام لمطار الفجيرة الدولي أنه ابتداءً من 12 يوليو، ستشغل خطوط طيران السلام الناقل الاقتصادي الأول في سلطنة عُمان رحلات أسبوعية كل إثنين وأربعاء ذهاباً وإياباً إلى مطار الفجيرة الدولي، في ظل الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادي، ما يمثّل خطوة استراتيجية مهمة في ظل مساعي المطار لتعزيز ربط الإمارة بالعالم. وأشار الكابتن إسماعيل إلى أن الرحلات الجديدة ستنطلق إلى 18 وجهة من مطار الفجيرة وعبر مطار مسقط الدولي إلى عدة مدن وهي الرياض وشيراز وطهران وطرابزون وبانكوك وبوكيت وكوالالمبور ودكا وشيتاجونج وكولومبو وجايبور وكراتشي وصلالة ومسقط وكاتماندو ولكناو وسيالكوت ووتريفاندرم.

وأكد أن مطار الفجيرة على استعداد لاستقبال المسافرين مع الحرص على توفير تجربة سفر مريحة وفق إجراءات تخليص سريعة، حيث يعد مطار الفجيرة من المطارات التي تتميز بوجود الأنظمة التشغيلية والخدمات الأرضية والجوية الحديثة إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للشركاء كافة لتعزيز تجربة سفر متميزة في ظل اتباع أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية، موضحاً أن الشراكة والتعاون مع طيران السلام العُماني سيسهمان في فتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال والسياح للتعرف إلى إمارة الفجيرة وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياحية متميزة، حيث سينال المسافرون فرصة للاستمتاع بدخولهم أرض الفجيرة للتمتع بوجهاتها الساحرة وطبيعتها المتفردة وخدماتها الفندقية الفخمة.

خيار مفضل

وقال الكابتن إسماعيل إن انضمام الفجيرة إلى شبكة الوجهات الجديدة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى المزيد من الوجهات في الدول الإقليمية التي تسير إليها الرحلات، إذ إنها ستكون خياراً مفضلاً للكثير من المسافرين باحتسابها نقطة وصول للعديد من الوجهات الرائجة في أنحاء العالم.

المطار لا يتأثر بالضباب

ويعد مطار الفجيرة الدولي الوحيد بين مطارات الدولة الذي يقع ضمن مناخ ملائم للملاحة الجوية على مدار العام، حيث لا يتأثر بالضباب الذي تشهده الدولة في بعض الفترات وهذه ميزة إضافية تستفيد منها شركات الطيران المحلية والعالمية.

خدمات وتسهيلات

ويوفر مطار الفجيرة خدمات وتسهيلات لكل المقيمين وزوار الإمارات سواء كانوا في مجال الأعمال أو السياحة ضمن ستة مطارات دولية بدولة الإمارات التي تتمتع بالتنسيق بما بينها وبوجود الأنظمة التشغيلية والخدمات الأرضية والجوية الحديثة وإجراءات سهلة ومرنة، كما يشكل المطار مع ميناء الفجيرة وشبكة الطرق مع الإمارات الأخرى حلقة متكاملة في عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى شرقي آسيا وأوروبا.

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