تفقد استعدادات مطار الشارقة لموسم الصيف والإجازات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، تحضيرات المطار لموسم الصيف والإجازات، وذلك استعداداً لتسهيل حركة المسافرين خلال وقت ذروة السفر وتوفير تجربة سفر مريحة للجميع.



واعتمدت هذه التحضيرات على إعداد خطة عمل مسبقة لاستقبال أكثر من 4 ملايين مسافر خلال موسم الصيف، تضمّنت تشكيل فريق عمل متكاملاً من موظفي خدمة المتعاملين لضمان مساعدة المسافرين وإرشادهم إلى كيفية استخدام الخدمات الذكية والتقنيات المتاحة داخل المطار، وغيرها من التسهيلات التي حرص طاقم المطار على إنهائها قبل بداية الموسم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز