دبي تستضيف مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل في نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بمقر منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) بمدينة مونتريال الكندية اتفاقية استضافة المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، والذي تستضيفه دبي في الفترة من 20 – 24 نوفمبر 2023.



يأتي ذلك في إطار حرص الدولة الدائم على تعزيز مكانتها دولة رائدة في دعم المبادرات البيئية والممارسات المستدامة التي من شأنها التصدي لتحديات تغير المناخ، وتسليط الضوء على التزامها الراسخ تشكيل مستقبل الطيران.



وقع الاتفاقية سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني وخوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس المنظمة. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية علامة بارزة في جهود دولة الإمارات لدفع صناعة الطيران ودعم ممارساتها المستدامة التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية والتصدي لتداعيات تغير المناخ.



وقال سيف السويدي: يسعدنا توقيع اتفاقية الاستضافة التي تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو صناعة طيران مستدامة، ونهدف عبر استضافة هذا المؤتمر إلى تعزيز جهود الدولة في قيادة ملف التغير المناخي والوقود في قطاع الطيران، وذلك بالجمع بين الخبراء العالميين وقادة الفكر لدفع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها جعل قطاع الطيران أقل تأثيراً في البيئة وأكثر كفاءة.



وأكد أهمية المؤتمر في النهوض بالأهداف البيئية ودورها في تشكيل مستقبل الطيران. وتابع: «سيوفر هذا المؤتمر منصة للمناقشات والتعاون الهادف لنتمكن من التصدي بشكل جماعي لتحديات تغير المناخ والعمل على تحقيق أهدافنا لبيئة خالية من الانبعاثات.

كما يؤكد ثقة المجتمع الدولي بقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بدورها دولة رائدة في مجال الاستدامة، لتشكل مثالاً يحتذى به للمجتمع الدولي في خلق صناعة طيران صديقة للبيئة ومستدامة. وندعو أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والدولي للانضمام إلينا والعمل بشكل تعاوني على رسم المسار نحو تحقيق الأهداف البيئية لصناعة الطيران ووضع الحلول لمعالجة التحديات البيئية التي تواجهنا».



ومؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل حدث دولي يركز على الوقود والنهج المتعلق بالطاقة النظيفة في صناعة الطيران، وهو بمقام منصة لتبادل الابتكارات، وعرض المعلومات من الدول وأصحاب المصلحة في الصناعة بهدف تشكيل إطار شامل للطاقة النظيفة في مجال الطيران.

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