نصائح فلاي دبي لمسافريها في الصيف ... من أجل تجربة سفر ممتعة

المصدر: البيان

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مع حجم العمليات والعدد المتوقع للمسافرين على رحلات فلاي دبي خلال موسم الصيف وعبر المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي توفر الشركة لمسافريها سلسلة من النصائح لضمان تجربة سفر سهلة ومريحة مع التذكير بالحجز المبكر وعبر الانترنت.

تاليا أبرز النصائح :



• الوصول إلى المطار قبل 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلتهم.



• تغلق كانترات انجاز اجراءات السفر قبل 60 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة في حين تغلق بوابات الصعود إلى الطائرة قبل 20 دقيقة من موعد الاقلاع.



• يمكن انجاز اجراءات السفر عبر الانترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة وحتى 90 دقيقة من موعد الاقلاع.



• ينصح الركاب بفحص أوزان أمتعتهم قبل السفر.



• يُنصح الركاب بالتحقق من جميع الوثائق المطلوبة للسفر إلى وجهتهم ، بما في ذلك أي تأشيرات ومتطلبات صحية، قبل الوصول إلى المطار.



• يمكن للمسافرين عبر المبنى رقم 3 بمطار دبي انجاز اجراءات سفرهم بما في ذلك وضع الامتعة و قبل 24 ساعة من المغادرة في المرافق الخاصة و موقف السيارات في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

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