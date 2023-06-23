نصائح فلاي دبي لمسافريها في الصيف ... من أجل تجربة سفر ممتعة
مع حجم العمليات والعدد المتوقع للمسافرين على رحلات فلاي دبي خلال موسم الصيف وعبر المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي توفر الشركة لمسافريها سلسلة من النصائح لضمان تجربة سفر سهلة ومريحة مع التذكير بالحجز المبكر وعبر الانترنت.
تاليا أبرز النصائح :
• الوصول إلى المطار قبل 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلتهم.
• تغلق كانترات انجاز اجراءات السفر قبل 60 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة في حين تغلق بوابات الصعود إلى الطائرة قبل 20 دقيقة من موعد الاقلاع.
• يمكن انجاز اجراءات السفر عبر الانترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة وحتى 90 دقيقة من موعد الاقلاع.
• ينصح الركاب بفحص أوزان أمتعتهم قبل السفر.
• يُنصح الركاب بالتحقق من جميع الوثائق المطلوبة للسفر إلى وجهتهم ، بما في ذلك أي تأشيرات ومتطلبات صحية، قبل الوصول إلى المطار.
• يمكن للمسافرين عبر المبنى رقم 3 بمطار دبي انجاز اجراءات سفرهم بما في ذلك وضع الامتعة و قبل 24 ساعة من المغادرة في المرافق الخاصة و موقف السيارات في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.