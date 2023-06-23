تايلاند تتصدر خيارات عطلات الصيف للمسافرين من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت تايلاند قائمة أفضل 10 وجهات سياحية للمسافرين في الإمارات الراغبين في قضاء العطلات خارج الدولة صيف 2023. كما تضم القائمة وفقاً للحجوزات على الترتيب كلاً من: تركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليونان وجزر المالديف وبالي وموريشيوس وسويسرا وسلطنة عُمان. ورصدت «دناتا للسفريات» نمو حجوزات العطلات الدولية من يونيو إلى سبتمبر 18% حتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وتستأثر تايلاند، التي تحظى بمكانة الوجهة الشعبية الأولى، بنحو 23% من حجوزات «دناتا للسفريات» خلال الصيف الحالي، بينما تُعدّ العاصمة بانكوك وجزر فوكيت وكرابي ضمن أفضل 3 وجهات للمسافرين من الإمارات.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»: «يدفع الطلب الكبير المسافرين إلى استكشاف مزيد من الوجهات حول العالم، بما في ذلك الأماكن الأقل شهرة، إضافة إلى الوجهات الشهيرة، مثل تايلاند وتركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وقد شهدنا نمواً ملحوظاً في السفر إلى اليونان على وجه الخصوص، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، كما أن تايلاند هي الوجهة الأولى للمسافرين من الدولة، مع نمو الطلب وتوافر الرحلات الجوية، والقيمة مقابل المال، والإقامة ذات المستوى العالمي، والتجارب المتنوعة في تلك الدولة».

وتتركز غالبية الحجوزات الصيفية في عطلة عيد الأضحى، حيث لا تزال أفضل عشر وجهات دولية في دناتا للسفريات ثابتة. وتستأثر حجوزات السفر الدولي خلال فصل الصيف بنحو 80%، بينما تغطي الـ20% المتبقية إقامات في دولة الإمارات، كما يزداد الإقبال والحجوزات إلى كل من هونغ كونغ واليابان وجنوب أفريقيا والدنمارك مقارنة مع 2022، وتكتسب النمسا وإسبانيا وسنغافورة وسريلانكا مزيداً من الشعبية.

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