أبوظبي تنعش سياحتها الصيفية بالوجهات المائية والثلجية

المصدر: أبوظبي- وام

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أنعشت أبوظبي موسم سياحتها الصيفية بعدد من الوجهات الترفيهية المائية والثلجية المميزة بأجوائها الباردة، والتي تسهم في تعزيز جاذبيتها للزوار من داخل الدولة وخارجها خلال فصل الصيف.

«سي وورلد»

وأعلنت أبوظبي، في مايو الماضي، عن افتتاح «سي وورلد جزيرة ياس» أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، والتي تضم خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع تأخذ الضيوف في رحلة استكشافية عبر عوالمها الثمانية الغامرة.

«سنو أبوظبي»

وفي 7 يونيو افتتحت في قلب العاصمة أبوظبي حديقة «سنو أبوظبي» الثلجية التي تقدم لزوارها فرصة للانتقال من حرارة الصيف إلى أجواء شتوية منعشة وسط ما يقارب 10 آلاف متر مربع من الثلوج، ما يجعلها من أكبر الحدائق الثلجية الداخلية في العالم، وأول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة الإماراتية.

«ناشونال اكواريوم»

يصنف «ناشونال اكواريوم» ضمن أبرز الأحواض المائية في العالم، نظرا لما يوفره من ابتكارات مميزة مثل تقنية خرائط الفيديو والدليل الإرشادي على أجهزة الضيوف الخاصة.

ياس ووتر وورلد

وشكل افتتاح «ياس ووتر وورلد أبوظبي» في عام 2013 نقلة نوعية على مستوى حدائق الألعاب المائية على مستوى المنطقة، حيث ضمت في حينها أكثر من 43 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً.

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