الاتحاد للطيران تستعد لاستقبال 4 ملايين مسافر خلال إجازة الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتحضر الاتحاد للطيران لاستقبال حوالي 4 ملايين مسافر في مطار أبوظبي الدولي بين 20 يونيو و30 سبتمبر مع توجه المسافرين لقضاء عطلتهم الصيفية.

كما سيستقبل المطار مسافري العبور القادمين عبر شبكة الاتحاد للطيران المكونة من 66 وجهة، بما في ذلك الوجهات الصيفية الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية الأسبوع وهي لشبونة ومالقا وميكونوس.

وتتيح خاصية تخليص إجراءات السفر عبر موقع الاتحاد للطيران للضيوف إمكانية إتمام عمليات تدقيق جوازات السفر والتأشيرات قبل وصولهم إلى المطار، حيث سيتمكنون من التحقق بشكل فوري من توافق المستندات مع شروط السفر والتأشيرات ليحظون بتجربة سفر سلسة عند الوصول إلى المطار. كما توفر الخدمة الذاتية لتخليص الحقائب عملية سريعة للتحقق من البيانات، ما يسمح بتخليص معاملات عدد أكبر من المسافرين، ويقلل من فترة الانتظار في الطوابير الطويلة. وبعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

قال شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي: إلى جانب المسافرين في العطلة الصيفية، نتطلع إلى استقبال الحجاج سواء أكانوا مسافرين من دولة الإمارات أم قادمين عبر رحلات العبور من مختلف شبكة وجهاتنا. وبفضل طاقم ضيافتنا الجوي الحائز على جوائز، وعروضنا العائلية، وخيارات المقصورات المختلفة، سيحظى ضيوفنا بأفضل تجربة سفر ممكنة. ومع تبني أحدث التقنيات الحديثة، يمكننا توفير تجربة سفر أكثر خصوصية وسلاسة لضيوفنا.

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