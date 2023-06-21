بـ137 مليار مشاهدة
دبي الوجهة المفضلة عالمياً للعطلات على تيك توك
احتلت دبي المرتبة الأولي في استفتاء لموقع تيك توك لأفضل 10 وجهات لقضاء العطلات.
وحازت دبي أكثر من 137.7 مليار مشاهدة، تلتها برشلونة 108.9 مليار مشاهدة، ثم لندن بحوالي 70.6 مليار مشاهدة، وباريس بحوالي 66.6 مليار مشاهدة، ونيويورك بحوالي 56.4 مليار مشاهدة، وإسطنبول 54.2 مليار مشاهدة، وميامي ولوس انجلوس ونيس ومدريد بحوالي 47 و35.3 و 33.7 و 33.6 مليار مشاهدة على التوالي.
وتمتلك دبي من المدن المذهلة في العالم، بما تمتلكه من عجائب معمارية مثل برج خليفة ودبي مول وجميرا باي وغلوريس بالم.
وتشتهر دبي أيضا بثقافتها النابضة بالحياة حيث تضم كل شيء من منحدرات التزلج الداخلية إلى أحواض السمك الضخمة إلى حدائق خاصة وشواطئ رائعة، كلها تجعلها مثالية لقضاء عطلة الصيف.
وفيما يلي قائمة العشر وجهات سياحية الأبرز عالمياً:
دبي 137700000000
برشلونة 18900000000
لندن 70600000000
باريس 66600000000
نيويورك 56400000000
إسطنبول 54200000000
ميامي 47000000000
لوس أنجلوس 35300000000
نيس 33700000000
مدريد 33600000000