دبي الوجهة المفضلة عالمياً للعطلات على تيك توك

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المرتبة الأولي في استفتاء لموقع تيك توك لأفضل 10 وجهات لقضاء العطلات.

وحازت دبي أكثر من 137.7 مليار مشاهدة، تلتها برشلونة 108.9 مليار مشاهدة، ثم لندن بحوالي 70.6 مليار مشاهدة، وباريس بحوالي 66.6 مليار مشاهدة، ونيويورك بحوالي 56.4 مليار مشاهدة، وإسطنبول 54.2 مليار مشاهدة، وميامي ولوس انجلوس ونيس ومدريد بحوالي 47 و35.3 و 33.7 و 33.6 مليار مشاهدة على التوالي.

وتمتلك دبي من المدن المذهلة في العالم، بما تمتلكه من عجائب معمارية مثل برج خليفة ودبي مول وجميرا باي وغلوريس بالم.

وتشتهر دبي أيضا بثقافتها النابضة بالحياة حيث تضم كل شيء من منحدرات التزلج الداخلية إلى أحواض السمك الضخمة إلى حدائق خاصة وشواطئ رائعة، كلها تجعلها مثالية لقضاء عطلة الصيف.

وفيما يلي قائمة العشر وجهات سياحية الأبرز عالمياً:

دبي 137700000000

برشلونة 18900000000

لندن 70600000000

باريس 66600000000

نيويورك 56400000000

إسطنبول 54200000000

ميامي 47000000000

لوس أنجلوس 35300000000

نيس 33700000000

مدريد 33600000000

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