91 رحلة أسبوعية بين دبي وموسكو في الشتاء لمواكبة الإقبال

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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من المتوقع ارتفاع عدد الرحلات المباشرة بين دبي وموسكو خلال فصل الشتاء ليصل إلى 91 رحلة أسبوعياً، بمعدل 13 رحلة يومياً بعد أن عززت فلاي دبي رحلاتها إلى مطار فنوكوفو الدولي، أحد مطارات العاصمة موسكو، خلال الشتاء إلى سبع رحلات يومياً.

وكشف تقرير نشره موقع سيمبل فلاينج «simple flying» أن عدد الرحلات الجوية بين دبي وموسكو بحسب الجدول الشتوي لشركات الطيران الذي يبدأ في 29 أكتوبر، ويستمر حتى 30 مارس سيرتفع إلى 91 رحلة موزعة بين 49 رحلة تسيرها فلاي دبي إلى مطار فنوكوفو الدولي، و21 رحلة أسبوعياً تسيرها طيران الإمارات إلى مطار دوموديدوفو الدولي) لتستحوذ الناقلتان بذلك على حصة تقارب 78% من الرحلات) إضافة إلى 21 رحلة تسيرها الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت إلى مطار شيريميتيفو.

وكشف التقرير أن موسكو جاءت في المركز الخامس بين أكثر المدن اتصالاً بعدد الرحلات مع دبي، في حين تصدرت الرياض بنحو 163 رحلة أسبوعياً، ثم الكويت في المركز الثاني بنحو 123 رحلة، بينما وصل عدد الرحلات بين دبي ولندن إلى نحو 105 رحلات أسبوعياً وإلى المنامة نحو 105 رحلات أسبوعياً أيضاَ والى جدة 103 رحلات أسبوعياً.

وأظهر التقرير أن عدد الرحلات بحسب الجدول الشتوي سيصل بين دبي وموسكو إلى 91 رحلة أسبوعياً وبين دبي وإسطنبول 87 رحلة أسبوعياً ودلهي 86 رحلة أسبوعياً.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن إجمالي عدد الزوار الروس في دبي خلال الثلث الأول من العام الجاري وصل إلى 474 ألفاً بنمو 101 % مقارنة مع العام الماضي الذي وصل فيه العدد إلى 235 ألفاً بنمو 47% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

«الإمارات» تتسلم طائرتي «بوينغ»

أعلنت شركتا «بوينغ» العالمية، و«جي إي إيروسبيس» أن طيران الإمارات ستتسلم طائرتين من طراز «777 - 9»، خلال الصيف. وبحسب موقع «ليهام»، المنصة المتخصصة في أخبار قطاع الطيران عالمياً، فإن الطائرة تعتبر أحد الطرز لطائرة «777X» التابعة لشركة بوينغ، والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2013. وأشار الموقع إلى أنَّ إرسال الطائرات تم تأكيده على هامش حدث بوينغ، بالتزامن مع معرض باريس الجوي.

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