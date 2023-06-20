«ستراتا» توسع التعاون مع سابكا في تصنيع وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة إيرباص A350-1000

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت ستراتا للتصنيع وسابكا اليوم، عقداً جديداً لتصنيع وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000، حيث يُظهر هذا التعاون المشترك قوة شراكتهم والالتزام بتقديم مكونات عالية الجودة في مجال صناعة الطيران.

ومن أهم إنجازات المشروع ارتفاع مستوى المشاركة من الكوادر الوطنية، حيث يتكون 70 ٪ من القوى العاملة من فنيين إماراتيين ماهرين. ويعكس هذا الإنجاز التزام ستراتا برعاية المواهب الوطنية والمساهمة في نمو صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم شعار «صنع بفخر في الإمارات».

علامة واضحة

وقال إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: «إن تعاوننا مع شركة سابكا في إنتاج وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000 يمثل علامة واضحة في تقدم ستراتا. نحن فخورون بشراكتنا مع سابكا لتقديم مكونات عالية الجودة تلبي معايير الصناعة العالمية، وهذا الإنجاز لا يوضح فقط التزامنا بالابتكار بل ويؤكد أيضاً على القدرات المتميزة للكوادر الوطنية».

وبالمثل، شارك تيبو يونجن الرئيس التنفيذي لشركة سابكا، قائلاً: «عملت كل من ستراتا وسابكا منذ عام 2012 بجهد للحصول على ثقة شركة إيرباص كموردين استراتيجيين، وذلك بعد تقديمهم منتجات عالية الجودة. ونحن نتطلع الآن أن نسهم بخبرتنا في إنتاج وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A350-1000 وأن نعمل عن قرب مع ستراتا لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية».

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