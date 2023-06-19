«دبي للطيران 2023» ينطلق في نوفمبر بمشاركة واسعة

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف دبي فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران في نوفمبر المقبل بمشاركة عالمية واسعة، حيث يرسم المعرض من دبي مستقبل القطاع عالمياً لاسيما مع انتهاء تداعيات جائحة كورونا وفتح الأجواء أمام حركة الناقلات في العالم وانتعاش السياحة الدولية مجدداً.

ويقام المعرض في مطار دبي ورلد سنترال من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، فضلا عن تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة بما في ذلك تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة «اصنع في الإمارات» والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.

ويحقق معرض دبي للطيران أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي نمواً لافتاً عاماً بعد عام، لا سيما مع النجاح اللافت لدورة نوفمبر 2021 التي شهدت عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50% في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.

وتشير التوقعات إلى أن مجال النقل الجوي سيشهد نمواً لافتاً، حيث تعهدت دبي بإطلاق سيارات الأجرة الطائرة بحلول عام 2026 فضلاً عن تحقيق التقدم في مجال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والهجينة، كما أصدرت هيئة دبي للطيران المدني أول لوائح وطنية على مستوى العالم تتعلق بالمطارات المخصصة لهذه الطائرات.

ويشهد معرض دبي للطيران 2023 تقديم مزايا جديدة وتوسيع نطاق المزايا الاعتيادية بما في ذلك أجندة المؤتمر المحدثة والتي تشمل عدّة مواضيع رئيسية بما فيها مستقبل الرحلات الجوية وتجربة المسافرين والدورة الافتتاحية من مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الفعالية الحصرية التي تنظمها وزارة الدفاع الإماراتية.

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