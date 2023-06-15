«دبي للطيران 2023» يركز على النقل الجوي ذاتي القيادة

المصدر: دبي - البيان

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يسلط معرض دبي للطيران 2023 الضوء على أحدث التوجهات في قطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة، الذي سيكون جزءاً رئيساً من جدول أعمال النسخة المقبلة من المعرض التي تقام خلال الفترة بين 13 – 17 نوفمبر 2023 في مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال).

ويقام معرض دبي للطيران هذا العام تحت شعار «مستقبل قطاع الطيران»، والذي سيشهد إطلاق جناح جديد مخصص بقطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة، حيث يمكن لأبرز الجهات الفاعلة في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي استكشاف تقنيات الطيران المستقبلية التي سيكون لها تأثير بارز على قطاع السفر.

توقعات

وتشير التوقعات إلى أن عام 2023 سيكون بمثابة نقطة تحول في قطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة، إذ إن الأساليب الجديدة والمبتكرة في مجال النقل الجوي تساهم في تطوير مستقبل القطاع بوتيرة متسارعة. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية العالمية للقطاع 16.81 مليار دولار في عام 2025، وأن تصل إلى 110.02 مليارات دولار في عام 2035، لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.7 %. ويرافق هذا النمو المطرد تطوير مجموعة كبيرة من الحلول المبتكرة للشحن والسفر جواً، إلى جانب تطوير مجموعة من اللوائح التنظيمية والموارد والبنية التحتية.

تطوير

وتعد دبي اليوم واحدة من أبرز المساهمين في تطوير مستقبل النقل للأفراد والبضائع، إذ إن الوتيرة المتسارعة في تعزيز الابتكار والتقدم في حلول النقل الجوي المستقبلية تجعلها واحدة من أسرع الأسواق نمواً في قطاع الطيران. ونظراً لمكانتها الرائدة في تطوير الحلول المبتكرة في مجالات حلول النقل الجوي ذاتي القيادة والنقل الجوي في المناطق الحضرية، تمهد دبي الطريق أمام القطاع لتحقيق المزيد من النمو على المستوى الدولي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نماذج وتصاميم محطات التاكسي الجوي، والشركاء الذين يجري اختيارهم حالياً من هيئة الطرق والمواصلات لعمليات التشغيل والاستثمار في البنية التحتية المطلوبة للتاكسي الجوي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مركز متكامل لحلول النقل الجوي ذاتي القيادة في دبي، حيث تجري الآن أول عملية إصدار شهادة اعتماد لمطار عمودي في العالم كجزء من تطوير المشروع. وهذا من شأنه أن يساعد في تعزيز نمو القطاع على المستوى الدولي، ما يؤكد مكانة دبي الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، تستضيف دبي أيضاً النسخة الثامنة عشرة لواحدة من أهم الفعاليات العالمية في القطاع، وهي معرض دبي للطيران، الذي يجمع تحت مظلته أبرز الجهات الفاعلة على المستوى العالمي في القطاع، إلى جانب القادة والشخصيات البارزة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة ومشاركة الأفكار ومناقشة التوجهات الحالية والمستقبلية التي ترسم ملامح مستقبل هذه القطاعات. ومع تركيز القطاع والمنطقة على تطوير مفهوم النقل الجوي ذاتي القيادة ووضعه على قائمة أجندتها، يواصل معرض دبي للطيران في نسخته لهذا العام تعزيز هذا الزخم وترسيخ مكانة دبي الرائدة في هذه السوق.

حلول

وقال تيم هاوز، المدير الإداري لمجموعة «تارسوس إف آند إي»: «سيركز معرض دبي للطيران في نسخته لهذا العام بشكل كبير على حلول النقل الجوي ذاتي القيادة وعلى نحو ينسجم مع التطورات الكبيرة التي تشهدها السوق، حيث سنستعرض أحدث الابتكارات، إلى جانب توفير منصة لتسليط الضوء على الإمكانات والفرص الكبيرة للنمو عبر مختلف مفاصل القطاع. ونظراً لمكانتها الرائدة في هذه السوق، تعد دبي الوجهة الأمثل للرائدين في القطاع على المستوى العالمي لتسليط الضوء على أحدث التقنيات والتوجهات والحلول ».

وسيحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف مجموعة من حلول النقل الجوي، والتي تشمل طائرات الدرون والطائرات من دون طيار والتنقل الجوي في المناطق الحضرية وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والتي ستكون موجودة في الجناح الجديد المخصص بحلول النقل الجوي ذاتي القيادة. كما سيتخلل المعرض مجموعة من العروض الحية لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية. وسيشهد المعرض أيضاً إقامة مؤتمر حول قطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة .

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