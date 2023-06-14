«مطارات دبي» توظف كل الإمكانات لاستقبال الحجاج المسافرين

المصدر: وام

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أعلنت مطارات دبي عن توظيفها كل الإمكانات بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير تجربة سفر سلسة للحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج عبر جميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي DXB.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة حج رسمية على متن الخطوط الجوية السعودية من مطار دبي الدولي DXB في 22 يونيو الحالي.

وتتخذ مطارات دبي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على مستوى الخدمات رفيعة المستوى المقدمة لهم إذ تم توفير كاونترات تسجيل الوصول والمغادرة مخصصة للحجاج لتسريع إتمام إجراءات سفرهم وكذلك عند البوابات الأمنية وبوابات المغادرة المخصصة لهم.

وأكد محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي ضرورة وصول المسافرين من مطار دبي الدولي DXB قبل أربع ساعات من موعد رحلاتهم لإتمام كافة إجراءات السفر خلال هذه المدة فضلاً عن التأكد من صلاحية الوثائق المطلوبة للسفر قبيل وصولهم إلى أرض المطار وتفقّد جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية وتصريح الحج.

وقال إن كافة الفرق المعنية في مطار دبي الدولي DXB على أتم الجاهزية والاستعداد للترحيب بضيوفنا من الحجاج وتوفير تجربة سفر سلسلة وآمنة لهم خاصة مع التوقعات التي تشير إلى تزايد أعداد المسافرين عبر المطار في الفترة القادمة التي يتزامن فيها موسم الحج مع ذروة السفر الموسمية لفصل الصيف.

وتحرص مطارات دبي باستمرار على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران وعمليات المراقبة والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين.

يذكر أن لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي تتألف من كبار المسؤولين الممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين بما يشمل القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمارك دبي وهيئة الصحة بدبي ودناتا بالإضافة إلى طيران الإمارات وفلاي دبي وطيران الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس وغيرهم من كافة الشركاء ومزودي الخدمة.

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