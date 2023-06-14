الاتحاد للطيران تزيد رحلاتها إلى روما إلى 11 في الأسبوع ابتداء من 4 نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تعتزم الاتحاد للطيران زيادة رحلاتها بين أبوظبي وروما من 7 رحلات أسبوعية إلى 11 رحلة في الأسبوع وستنطلق الرحلات الإضافية من 4 نوفمبر، وستوفر للمسافرين بغرض الأعمال أو للترفيه مزيداً من خيارات الوصل من خلال الرحلتين اليوميتين بين العاصمتين الإماراتية والإيطالية في أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: تعتبر روما واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم، وتتميز بتاريخها وثقافتها التي تمتد لأكثر من ألفي عام وتحتضن العديد من المعالم السياحية مثل الكولوسيوم ومدينة الفاتيكان والمدرج الروماني. ومع زيادة عدد رحلاتنا إلى روما، سيحظى المسافرون من الإمارات بفرصة الاستمتاع بالحياة على الطريقة الإيطالية، أو زيارة حوالي 45 وجهة في إيطاليا وأوروبا وأمريكا من خلال شراكتنا بالرمز مع ITA.

وتوفر رحلاتنا الجديدة أوقات سفر ملائمة للمسافرين إلى أبوظبي، مع رحلات تغادر روما في المساء لتصل إلى أبوظبي صباحاً، ما يمنحهم الوقت الكافي للتجول في العاصمة. ومع زيادة عدد الرحلات، ستوفر الناقلة المزيد من رحلات الربط للمسافرين من إيطاليا لاكتشاف العاصمة الإماراتية أو ربطهم بوجهات مثيرة في شرق آسيا، المحيط الهندي وما وراءهما.

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