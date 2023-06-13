تصاعد الزخم الاقتصادي بدبي يضاعف الطلب على طيران رجال الأعمال

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت دبي في حركة الطيران الخاص على مستوى المنطقة وعززت مكانتها ضمن أهم المدن العالمية في القطاع، فيما تجاوزت معدلات الطلب على طيران رجال الأعمال في الإمارة معدل النمو العالمي بنحو 170%.

وقال علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا» إن تفوق دبي في حركة الطيران الخاص جاء بدعم نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحة وتدفق الاستثمارات ورجال الأعمال والمشاهير وانتعاش حركة المعارض والسياحة والسفر، لافتاً إلى انتعاش الطلب على الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في دبي منذ بداية العام بنحو 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: إن عدد رحلات الطيران الخاص وطيران رحلات الأعمال من وإلى دبي خلال الربع الأول من 2023 وصل إلى 4145 رحلة، ومن المتوقع أن يصل إلى 8300 رحلة خلال النصف الأول، وأكثر من 16600 رحلة مع نهاية العام، لافتاً إلى أن نقل العديد من الشركات العالمية مقراتها الإقليمية أو مكاتبها العالمية إلى دبي ما عزز نمو حركة طيران رجال الأعمال عبر الإمارة.

ولفت علي النقبي إلى أن عدد شركات الطيران الخاص المسجلة في دبي يصل إلى نحو 45 شركة من ضمن 80 شركة مسجلة في مختلف إمارات الدولة، في حين أن عدد الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال المسجلة في الإمارات ارتفع من 150 طائرة قبل 3 سنوات إلى نحو 200 طائرة حالياً وبلغت مبيعات طيران رجال الأعمال بالإمارة نحو 180 مليون دولار سنوياً.

وأضاف: إن حركة الطيران تتوزع بين 65% لرجال الأعمال و15% للمشاهير والأثرياء و10% للعائلات بغرض السياحة والترفيه و10% للشركات، موضحاً أن الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم حركة الطيران الخاص لتستحوذ على نحو 45% من إجمالي الحركة إقليمياً.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز