«العربية» تفتتح مركزاً لتسجيل السفر بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت «العربية للطيران»، افتتاح أحدث مراكزها المخصصة لإنجاز إجراءات السفر داخل المدينة في منطقة مويلح، مقابل مركز المدينة للتسوق بإمارة الشارقة.

وتهدف خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» لتزويد المسافرين بتجارب سفر مريحة ومرنة لإيداع حقائبهم واستلام بطاقة الصعود إلى الطائرة في عدة مواقع قريبة منهم ومنتشرة في جميع أنحاء الإمارات. تم تصميم هذه الخدمة لتبسيط إجراءات السفر ما قبل الرحلة والحد من الازدحام والتوجه مباشرة إلى بواباتهم فور الوصول إلى المطار.

والمركز الجديد في مويلح مفتوح على مدار الأسبوع بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً. ويمكن للمسافرين إنجاز إجراءات السفر ابتداء من 24 ساعة وحتى 8 ساعات من موعد إقلاع الرحلة. وعلى غرار المرافق والخيارات المتوفرة في المطار، يمكن للمسافرين أيضاً الوصول إلى خدمات مثل الدفع لقاء الأمتعة الإضافية أو اختيار المقاعد المفضلة أو إجراء تغييرات على ترتيبات رحلاتهم.

ويمكن للمسافرين المغادرين من مطار الشارقة الدولي التوجه إلى أي من مراكز إنجاز إجراءات السفر الستة والواقعة في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والعين.

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