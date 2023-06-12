«فيستا» للطيران الخاص: دبي وجهتنا الأولى خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت فيستا العالمية القابضة فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في مجال الطيران الخاص، وعبر علامتيها البارزتين «فيستا جيت» و«إكس أو»، نموًا استثنائيًا في الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2023.

تشير النتائج إلى أن المنطقة تسهم بشكل كبير في النمو العالمي الشامل للمجموعة، بينما تستمر الرحلات المجتمعة إلى مطاري دبي الدوليين في تعزيز مكانة الإمارة وجهة أولى للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأت فيستا، والتي تتخذ المقر الرئيسي العالمي لها في مركز دبي المالي العالمي، العام ببداية قياسية، حيث حققت مبيعات منتجات الاشتراك الخاصة بالمجموعة أرقامًا قياسية على مدار الزمن خلال الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت زيادة عالمية بنسبة 55 % في ساعات الطيران الإجمالية المباعة ضمن برنامج فيستا جيت. وقد ساهمت عضوية البرنامج المميزة وأسطولها الفضي والأحمر المميز من الطائرات المتوسطة والطويلة المدى أيضًا في النمو الكبير للمجموعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت زيادة بنسبة 48 % في الشرق الأوسط.

وشهد الشرق الأوسط زيادة بنسبة 50 % على أساس سنوي في عدد أعضاء برنامج فيستا جيت الجدد في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وسجلت المنطقة بعض أعلى معدلات النمو في عدد رحلات فيستا بنسبة 89 % بشكل عام. حيث شهدت قطر والسعودية زيادات مضاعفة ثلاثية الأرقام بنسبة 190 % و 188 % على التوالي. وسجلت عُمان 91 %، والإمارات 78 %، والكويت 81 %، والبحرين 67 %.

الطلب على السفر

وذكرت الشركة أن الرغبة في السفر تزايدت بشكل أقوى من أي وقت مضى بعد فترة طويلة من توقف السفر خلال الجائحة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الرحلات خلال الربع الأول من عام 2023. وأضافت: إن مرونة أسطول فيستا ومكان تواجده حول العالم أتاح لها الاستفادة من هذه الحركات الجوية وتوجيه أسطولها العالمي وفقًا لها.

وقال إيان مور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فيستا: «شهد الربع الأول من عام 2023 استمرار فيستا في تحقيق نتائج قياسية، ما عزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في هذه الصناعة. ولقد كان الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا ومتناميًا لعدة سنوات، وشهدنا مثل هذا النمو القوي والمستمر في الربع الأول من عام 2023، بعد عام 2022 الهائل بالكامل، ما يوضح كيف يعد الطيران الخاص حلاً هامًا للتنقل وأداة الأعمال للشركات والأفراد. ولا تزال دبي على وجه الخصوص مركزًا تجاريًا رئيسيًا بالنسبة لنا، ونتوقع أن نرى استمرار هذا النمو حيث أن فريقنا القوي الموجود في مكتب فيستا الجديد بدبي سينمو إلى 90 موظفًا بحلول نهاية العام الجاري لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب».

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المجموعة أنها ستعمل على توسيع عروض خدمات تداول الطائرات مع التركيز بشكل خاص على التجارة العالمية لطائرات رجال الأعمال عبر الشركات والمالكين الخاصين وسوق الوساطة. وسوف تقوم Vista Global Trading بتحويل شراء وبيع الأصول ضمن طيران الأعمال. تؤكد هذه الخطوة مكانة «فيستا» كمحرك للابتكار والتغيير، من خلال تحويل سوق التداول في جميع أنحاء العالم لتمكين المعاملات القيّمة عندما تكون السرعة وملاءمة السوق أمرًا بالغ الأهمية، مع إتاحة الوصول إلى حلول الطيران الخالية من الأصول على مستوى العالم من خلال عضوية الاشتراك في «فيستا».

الطيران الخاص

وأفادت الشركة بأن الطيران الخاص على وجه التحديد شهد نموًا غير مسبوق منذ الجائحة، حيث لا يزال السفر ضرورة للشركات لضمان تسريع الأعمال واستمراريتها عبر الاتصالات من نقطة إلى نقطة. لذلك، من الضروري التأكد من أن النمو الاقتصادي والإشراف البيئي يسيران جنبًا إلى جنب. وتبذل «فيستا» قصارى جهدها لتقليل تأثير الصناعة على البيئة. لهذا السبب في عام 2021، بعد سنوات من البحث، التزمت «فيستا جيت» بالحياد الكربوني بحلول عام 2025، وهذا يتقدم بـ 25 عامًا عن الصناعة الحالية - وستكون كمسار لجميع شركات «فيستا».

وتشمل أهداف المجموعة للحد من انبعاثات الكربون على مستوى الشركة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات لتحسين عمليات طيران فيستا، مما أدى إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 8 % لكل رحلة حتى الآن. كما تعمل المجموعة مع العملاء على تعويض انبعاثات الوقود العالمية من خلال شراء رصيد كربون معتمد من خلال شركائها في ساوث بول، والتحول إلى استخدام الكهرباء المتجددة على الأرض، وتقليل استخدام العناصر ذات الاستخدام الواحد بنسبة أكثر من 90 % في أسطولها، واعتماد نظام حجز فعال للوقود لتقليل حرق الوقود غير الضروري، والاستثمار في أحدث طائرات تقنية - Global 7500. بالإضافة إلى ذلك، فإن شراكتها الرائدة مع شركة SkyNRG تمكّن «فيستا» من توفير وقود الطيران المستدام SAF لجميع عملائها في جميع أنحاء العالم. وقامت فيستا مؤخرًا بالاستثمار في «دوفور أيروسبيس»، والتي ستعزز تطوير التكنولوجيا الطيرانية المستدامة من خلال اعتماد الدفع الكهربائي.

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