عروض خاصة من الاتحاد للطيران لعطلة الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الاتحاد للطيران عروضاً خاصة لعطلة الصيف مع أسعار أقل على التذاكر في كل من الدرجة السياحية ودرجة الأعمال. وسواء كنتم تسافرون مع العائلة أو الأصدقاء أو بمفردكم، يمكن لجميع الضيوف الذين يحجزون تذاكرهم بين 9 و15 يونيو الاستمتاع بأسعار مخفضة من أبوظبي إلى وجهات مختارة على شبكة الاتحاد للطيران، للسفر بين 3 يوليو و30 سبتمبر 2023.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: «ربما لم تتح الفرصة للعديد من ضيوفنا للتخطيط لرحلاتهم الصيفية حتى الآن. لذا تأتي هذه الحملة في الوقت المناسب لمساعدتهم على حجز عطلاتهم مما يتيح لهم الاستمتاع بالإجازة الصيفية».

ويمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، ربح 3 إلى 6 أميال عند حجز إقامتهم عبر موقع Booking.com. كذلك، يحصل أعضاء البرنامج على خصومات حصرية وأميال إضافية في كل مرة يستأجرون فيها سيارة من شركة Avis، مع أميال إضافية عند القيام بأول عملية استئجار. كما سيتمكنون من مطابقة فئة العضوية عند التسجيل في برنامج Avis Preferred.

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