القرية العالمية تفتح أبوابها 18 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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استجابة منها للطلب المتنامي والإقبال الكبير من الجمهور، أعلنت القرية العالمية؛ أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن افتتاح موسمها الـ 28 قبل أسبوع من الموعد المعتاد، تحديداً في 18 أكتوبر المقبل، على أن تستمر فعالياتها حتى 28 أبريل 2024، لإتاحة المجال أمام زوارها، للاستفادة من أسبوع إضافي من موسمها الجديد، الذي سيزخر بعالم من التجارب الترفيهية والثقافية والأجواء الرائعة.

وطوال رحلتها، التي تمتد لأكثر من ربع قرن من الزمن تمكنت القرية العالمية من ترسيخ مكانتها وجهة فريدة للاحتفاء بثقافات العالم وجمعها في منصة واحدة، فضلاً عن كونها الوجهة المتكاملة لاستكشاف ألذ النكهات، وأروع العروض، حيث تستقبل سنوياً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بأجوائها الحيوية، وعروضها الآسرة ونكهاتها المتنوعة، إضافة إلى تجارب التسوق المختلفة. وتهدف القرية العالمية من افتتاحها المبكر لموسمها الـ 28 لإتاحة المزيد من الوقت أمام الزوار، للاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة، التي توفرها هذه الوجهة الاستثنائية.

واختتمت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، موسمها الـ 27 وهو أكبر موسم لها على الإطلاق، بعد أن سجّلت رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الضيوف وصل إلى 9 مليون زائر منذ أن فتحت أبوابها في 25 أكتوبر 2022.

مسيرة حافلة

وجاء تسجيل القرية العالمية لهذا الرقم القياسي الجديد في غضون 188 يومًا فقط تتويجاً لمسيرتها الحافلة على مدى 27 عامًا من التألق والنجاح، وترسيخاً لمكانتها واحدةً من أهم المتنزهات في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. وتمضي القرية قدماً بدورها في المساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للترفيه والسياحة.

وجاء افتتاح الموسم 27 بتاريخ 25 أكتوبر 2022، حيث قدمت القرية العالمية 90 ثقافة عالمية من خلال 27 جناح ومجموعة كبيرة من العروض الثقافية والترفيهية وصل عددها إلى 40,000 عرض، شارك فيها 400 فنان موهوب من نحو 40 جنسية مختلفة. كما استمتع الضيوف هذا الموسم بتجربة أكثر من 175 لعبة ووجهة ترفيهية والتسوق وتناول الطعام في أكثر من 3250 منفذًا والاستمتاع بـ 77 عرضًا فريدًا للألعاب النارية.

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