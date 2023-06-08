ماجد الفطيم للترفيه تفتتح سنو أبوظبي أول حديقة ثلجية داخلية بالعاصمة في ريم مول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم للترفيه افتتاح سنو أبوظبي، أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة الإماراتية، بعد ستة أشهر فقط من افتتاح سنو عمان، ويؤكد افتتاح الحديقة التزام الشركة بتوفير تجارب عائلية مبتكرة للضيوف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على جهودها المستمرة، لتوسيع حضورها في مختلف أنحاء المنطقة.

حضر الافتتاح صالح الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وإينياس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العتري، نائب رئيس المشاريع الثلجية العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه.

وقال إينياس لحود: «تشهد أبوظبي نمواً سريعاً بصفتها وجهة عالمية لأنشطة الترفيه والتسلية العائلية، ويسعدنا تقديم تجربة جديدة وفريدة في أبوظبي، وتتسم أنشطة الترفيه بقدرتها على جمع الناس وتحسين جودة الحياة، ويؤكد افتتاح سنو أبوظبي التزام ماجد الفطيم للترفيه بتوفير تجارب عائلية غامرة ومبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع لاستقبال المجتمع المحلي والسياح في أحدث الإضافات إلى محفظتنا من وجهات الحدائق الثلجية، والتي تتيح للضيوف من مختلف الأعمار الاستمتاع بأوقات لا تُنسى».

وتشغل سنو أبوظبي مساحة 9732 متراً مربعاً في قلب ريم مول، وينتقل زوار الحديقة إلى عالم مغطى بالثلوج عند دخول الحديقة الثلجية، حيث تتخذ العناصر التصميمية فيها طابعاً مدهشاً وفريداً، وتضم الوجهة المرتقبة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها «كريستال كاروسيل»، و«قطار بولار إكسبرس»، و«فلايت أوف ذا سنوي آول» و«حديقة سنوفليك» و«الشجرة الساحرة»، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في مختلف أيام السنة، وتكتمل تجربة الزوار مع 3 وجهات للمأكولات والمشروبات، تقدم مجموعة متنوعة من أشهى المأكولات.

ويحتضن ريم مول أيضاً ڤوكس سينما، الذراع السينمائية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، والتي تضم 10 شاشات حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المفاهيم المبتكرة، بما فيها ماكس وكيدز، وصالتان خاصتان.

وافتتحت ماجد الفطيم في عام 2005 افتتاح سكي دبي، في مول الإمارات، كما افتتحت سكي دبي في مول مصر في عام 2017، الوجهة الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، وأطلقت الشركة حديقة سنو عمان في مول عمان في ديسمبر 2022. وتشكل سنو أبوظبي رابع التجارب الترفيهية في محفظة المشاريع الثلجية العالمية، ذراع مشاريع الثلج والتزلج الترفيهية الداخلية في ماجد الفطيم للترفيه.

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